$!Construyen ciclovía en cañada de Los Ríos

Algunos inconvenientes

En el desarrollo de los trabajos han surgido algunos problemas entre vecinos de Los Ríos, que sin dejar de reconocer la importancia de la obra, entienden que debió haber más coordinación con las autoridades.

La junta de vecinos Las Colinas de Los Ríos saluda la iniciativa y dice valorarla en toda su dimensión, pero le preocupa el área verde que ocupan algunas personas en esa parte.

Erenia García, dirigente de la organización comunitaria denuncia que algunas personas han construido viviendas y tienen negocios en el área protegida que bordea la cañada y que las autoridades no han informado lo que harán.

Indica que como organización que vela por el bien de todos luchan por que se conserve ese pulmón natural que tienen, ahora en mejores condiciones y a pesar de que han acudido a las distintas instancias con visita y entrega de cartas con sus inquietudes, no reciben respuestas.

“Tememos nosotros es que esas personas, al final, se queden ahí que el Estado no trabaje para moverlas porque no tenemos ninguna garantía de ningunas de las entidades del Estado para que nos ayuden con eso. La CAASD no se sha acercado a nosotros si fuimos al principio cuando se dijo que se iba a iniciar la ciclovía nos dijeron que se necesitaba un lugar para el campamento, pero no han vuelvo a hablar con nosotros”, dijo.

La dirigente comunitaria se refiere a cuatro familias que tienen igual cantidad de viviendas al lado de la cañada. Además, entienden que esas mismas personas tienen colmados y lavaderos de carros en la isleta al lado de la ciclovía.

“Como junta de vecinos le pedimos a las autoridades que vengan y tomen carta en asunto, ahí hay más viviendas y eso no debe ser porque esa es área verde”, dijo

Sin embargo, se informó que el departamento de asuntos sociales de la CAASD está en dialogo con los ocupantes de las viviendas para reubicarlos en otros lugares.

Pero la versión que tienen los ocupantes es otra. Ernesto Hernández, propietarios de la mayoría de los inmuebles dice no saber si ocupan área verde, pero si asegura que nació en el lugar hace 32 años cuando su padre era el que cuidaba la zona.

Indica que su papá trabajaba con una familia que se dedica a la construcción y que supuestamente les permitieron que vivieran en el lugar, perteneciente a la parcela 63.

Indica que siempre se ha ocupado de mantener limpio el lugar desde mucho antes de que se hablara de los trabajos que hoy se hacen en el lugar.

“No tenemos título, si es por eso si es así el 99.9% del área pobre no lo tiene, Yo lavado e desde el 99 lavo desde los 12, mi papa murió cuando yo tenía 14 años y me hice cargo de cuatro hermanos y más mamás y el Estado no me ha dado un peso, todo lo que he conseguido es trabajando, he recogido botellas, he limpiado zapatos, vendía tierra negra, botaba basura, todo de manera honrada”, indicó.

Manifestó que lo único que quiere es que lo dejen trabajar tranquilo, que no le hace daño a nadie y que al contrario aporta a la comunidad y atribuye los ataques a dos o tres personas que se dicen llama dirigentes comunitarios.