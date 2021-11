$!Contrataciones Públicas y Contraloría recomiendan al presidente destituir director de Inposdom

Irregularidades datan de cuando Modesto Guzmán

Esta alianza, según la DGCP, entre Mía Cargo Group e Inversiones Tahití pasó a tercerizar la especie del “acuerdo de exclusividad” que había suscrito con Inposdom en la gestión del señor Modesto Guzmán, lo que propició que a la llegada de la nueva gestión, encabezada por Adán Alberto Peguero de León, se excluyera a Inversiones Tahití, “firmando el documento directamente con la anterior subcontratista, o tercero en la relación y agregándole nuevos actores, como en el caso del señor Jesús Solé, así como nuevas violaciones al debido proceso legal”.

En una comunicación de prensa, sostiene la pesquisa permite “establecer que dicho proceso de contratación se realizó al margen de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones y que tampoco se trata de un procedimiento de alianza público-privada”.

Agrega que se obtuvo el documento de fecha 6 de septiembre de 2017, emitido por la DGCP, “el cual contiene la opinión emitida a solicitud del exdirector del Inposdom, Modesto Guzmán, en el que el órgano rector le señaló varias irregularidades”, entre las que figuran, la selección en la que había incurrido la institución, al no haber realizado el proceso de selección establecido por la Ley 340-06, de lo que se desprende que ya existía un precedente sentado por el órgano competente respecto al tema.

“En cuanto a la violación de la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación 543-12, se comprobó que el contrato además de contener vicios de forma, toda vez que el mismo había sido elaborado y notariado en un país distinto al país en donde se encuentra el contratante y beneficiario principal del servicio, no fue debidamente apostillado, así como también vicios de fondo, inobservados por la máxima autoridad del INPOSDOM”, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Afirma que certificó en fecha 08 de noviembre del 2021, que no figura registrado en el Portal Transaccional ningún proceso de selección de proveedores, en ninguna de las modalidades del Sistema Nacional de Compras Públicas realizado por la unidad de compras del Inpostdom asociado a alguna contratación con la empresa Mía Cargo.

Afirma que Adán Peguero, como el consultor jurídico de Inposdom, Joaquín Félix Santana, “han dado continuidad a una mala práctica institucional, violatoria a la Ley 340-06”.

Las entidades plantean que el hecho de que la máxima autoridad del Inposdom no procurara agotar el debido procedimiento de ley para la contratación del servicio hizo que el Estado suscribiera un acuerdo con una empresa que, según la consulta practicada a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), no registra empleadores ni empleados, lo que permite establecer que la entidad contratante no validó su idoneidad para desempeñar la logística que amerita el trabajo a realizar, ni su legalidad.

Tras una verificación exhaustiva en los diferentes sistemas internos de la Contraloría General de la República también se comprobó que dicho contrato no agotó el ciclo establecido por el sistema de control interno establecido por la Contraloría, ni existía registro alguno respecto a la compañía Mía Cargo Group, lo cual deviene una violación a la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación 491-07, detalla la DGCP.