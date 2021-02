Controversia por el alto sueldo de los regidores de Santo Domingo Este

La productividad del Concejo

El Concejo de Regidores de Santo Domingo Este ha sido uno de los más productivos del país porque a pesar de que en el 2020 inició la pandemia del coronavirus, se realizaron 20 sesiones y fueron aprobadas 41 resoluciones y cuatro ordenanzas.

En ocasiones se han celebrado hasta tres sesiones extraordinarias por mes y, de acuerdo con algunos regidores, la mayoría de esas iniciativas provenían de la administración de Jiménez. Solo en el mes de enero de 2021 no hubo sesión, en parte porque varios de los regidores se contagiaron de coronavirus porque todas las sesiones se han hecho presenciales. El regidor del PLD Winston Báez destaca la labor realizada durante el 2020 y aclara que quizás no revisten mucha importancia, porque por lo general se trata de designación de nombres de calles, distinciones a los munícipes, pero que hay una serie de iniciativas que están semiparalizadas. “Este año no ha sido tan productivo como el anterior porque en la agenda pasada hay un caso que todos lo conocen, que fue el famoso reglamento para un asunto de una dieta. En el acta aquí consta que yo, Winston Báez, no voté por eso porque no estoy de acuerdo con eso, porque viola el artículo 140 de nuestra Constitución”.