$!COVID-19 deja en extrema pobreza a dos estudiantes de ingeniería y medicina

La extrema pobreza es la fuente de energía de la que se nutren cada día dos jóvenes estudiantes de medicina e ingeniería que viven en condiciones de miseria y que se resisten a dejar sus estudios.

Yomaris Altagracia Prez Castillo, estudiante del octavo semestre de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD) y Alba Alexandra Sánchez Arias, técnica enfermera y estudiante de ingeniería industrial en la misma academia, viven en un cuartucho sin condiciones en la calle Proyecto 9 en Las Palmas de Herrera.

Ambas amigas duermen en una cama en malas condiciones que una señora les regaló, pero que antes dormían en el suelo.La situación de esas dos jóvenes no ha afectado sus estudios y tratan de salir adelante, pero la situación se les ha complicado.

Desde marzo no han podido pagar los RD$6,000 de renta de la habitación debido a que no tienen dinero ni para comer."El dueño de la habitación nos la alquiló sin depósitos porque vio nuestra situación y la estábamos pagando vendiendo dulcitos, pero ya el nos dijo que tenemos que irnos, yo lo entiendo porque no pagamos desde marzo", indica con voz quebrantada la joven de 26 años.

Dijo que trabajaban como encuestadoras para la Gallup, Sigma y que en las pasadas elecciones laboraron en boca de urna y se ganaron unos chelitos, pero luego de la pandemia del coronavirus no han vuelto a tener recursos.

Alba Alexandra explicó que es egresada del Instituto Técnico Superior Comunitario(ITSC) de San Luis donde estudió enfermería, se graduó Cum Laude y estaba haciendo un curso de imágenes médicas, pero que lo tuvo que dejar porque no conseguía ni para el pasaje.

"Comemos a veces, ahora tenemos tres días sin comer nada, algunos familiares, amigos e iglesias nos dan algo y así màs o menos. Cuando conseguimos para cocinar lo que hacemos es comprar una funda de carbón y cocinamos en un anafe porque no tenemos estufas", dijo.

Indica que hasta ellas no ha llegado ningún tipo de ayuda del Gobierno ni de nadie, excepto las iglesias y amigos y algunos familiares a pesar de las solicitudes que han hecho.

Alba tiene fuertes dolores en la espalda producto de un problema que padece y su compañera es hipertensa y ninguna tiene ni para comprar los medicamentos o calmar el dolor.

Indicó que sus padres viven en San Luis en una situación tambièn de extrema pobreza y enfermos. Esa situación la motivó a salir para buscar mejoría para ella y su familia, pero que no lo ha logrado.

.Informó que la situación se les ha complicado desde hace dos años porque trabajaban y tenían algunos ingresos que les permitían vivir con tranquilidad.Si alguna persona o entidad quieren colaborar con esas jóvenes estudiantes, se pueden comunicar al telèfono 829 674-6296