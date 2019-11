$!¡Cuidado! Mañana se celebra el Día de San Andrés

Mañana se celebra el Día de San Andrés, una tradición del siglo pasado que ha ido desapareciendo paulatinamente, pero décadas atrás incorporaba a gran parte de la población al juego de lanzarse almidón, harina, agua, huevo, polvo talco, entre otros.

Aunque era considerada una tradición sana, en ocasiones terminaba en discusiones y pleitos porque muchos no aceptaban que les arrojaran polvo talco o huevos, agua.

Hace varias décadas los enfrentamientos entre jóvenes se producían regularmente luego de la salida de las escuelas y era notorio el arrojamiento de huevos de gallinas, muchos de los cuales eran fermentados para la ocasión.

La tradición de San Andrés también era usada por muchos para hacer conquistas amorosas.

Para la ocasión se recurría a polvo talco perfumado o perfume, pétalos de rosas que eran lanzado a las damas lo cual se entendía como una declaración amorosa.

Aunque haya o no desaparecido la tradición de San Andrés se recomienda salir a las calles con mucho cuidado

porque de cualquier zajuán, callejón o balcón puede ser sorprendido con el lanzamiento de un cubo de agua o un huevo y afectarle su mejor indumentaria.

La celebración de San Andrés llegó con los colonizadores españoles y marcaba el inicio de los aguinaldos navideños, otra tradición que ha ido desapareciendo.

El doctor Castro Ventura en su libro: Génesis evolución y feliz ocaso, dice que : “Es una tradición añeja cuyo recuerdo no debe zozobrar en el muladar de la historia. Aunque no somos partidarios de una absurda reactivación de esta legendaria costumbre, debe constituir parte del necesario e insoslayable conocimiento del acontecer social pretérito, para refrendar las coyunturas sociales positivas y procurar no repetir aquellas que nada aportan a una convivencia civilizada”.