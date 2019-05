$!David Collado afirma encuestas le otorgan 77%, pero no dice si se reelegirá

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, informó este lunes que, pese a que las encuestas le otorgan un 77% en el voto directo en caso de que vuelva a aspirar a la Alcaldía, por ahora está concentrado en cumplir sus funciones para la que fue escogido por 277,000 personas que votaron por él en las pasadas elecciones.

Informó que recibió encuestas que establecen que su administración tiene un 86% de popularidad, pero que eso no lo hace desconcentrarse de sus funciones.

“Nosotros, y no es un misterio para nadie, estamos en lugares preferenciales tanto a la presidencia, y ni hablar de la Alcaldía del Distrito Nacional, y no he saldo ni al peaje, me he concentrado en las calles y callejones de la ciudad de Santo Domingo, invito a los peledeístas, a los reformistas, a los del PRD a mis actividades y a los comunitarios que hablan en las cantidades”, dijo Collado.

Collado insistió en que, aunque las encuestas lo favorecen ni por un segundo deja de trabajar de manera transparente por superar los problemas de la Capital, muchos de los cuales tienen 30 y hasta 40 años.

Manifestó que el resultado de esas investigaciones son una buena noticia porque y estimó que es la recompensa al deber cumplido, porque se ha entregado en cuerpo y alma a resolver los males del Distrito Nacional sin jugar a la política barata.

Al preguntarle si se postularía a la Presidencia de la República como le piden seguidores, dijo que en su momento, cuando estén por vencer los plazos fatales que establece la Ley de partido comunicará su decisión sobre cualquier aspiración.