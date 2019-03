David Collado logra mantener larga luna de miel con regidores

Una larga luna de miel

“Nadie, absolutamente nadie puede decir que nosotros hemos chantajeado al alcalde o al presidente del Concejo o que nosotros hayamos aprobado algo por interés, por ejemplo, esta administración, conjuntamente con el Consejo de regidores no ha aprobado una bomba de gasolina”.

El vocero de los 9 regidores del PLD en el Distrito aclara que no han dejado de hacer oposición, pero que los tiempos han cambiado y ahora se hace constructivas, en base a propuesta de solución a los problemas de la ciudadanía.

“No ha habido en la historia de la Alcaldía del Distrito Nacional una gestión más transparente que este Concejo que está integrado por jóvenes y por regidores con mayor capacidad y experiencia. Nosotros hemos sido totalmente transparentes... nosotros los regidores del PLD cuando se sometió el presupuesto para este año, no estuvimos de acuerdo en algunos puntos, pero el presidente y la administración hicimos una reunión y se readecuaron algunos puntos y se aprobó”, dijo.

Collado ha logrado desarrollar un liderazgo a lo interno del cabildo que le ha merecido el respeto de los demás ediles y, aunque haya personas que no estén de acuerdo con algunas acciones y quieran un cambio, se suman al concierto de lo demás.

Transparencia como estandarte

El vocero de los 6 regidores del Partido Reformista, Julio César Martínez, considera que un elemento que ha logrado armonía en el Concejo de regidores es la transparencia y la honestidad con que se maneja el alcalde David Collado.

“Cuando tu encuentras un alcalde como David, es difícil hacer una oposición a toda cosa es que David es un hombre hace todo con claridad, con transparencia, El busca todas las formas para que las cosas se hagan bien”, insistió.

El autor del proyecto que declara el parque Mirador Sur con el nombre de Joaquín Balaguer, dijo que hacen su trabajo de fiscalización, por lo que se justifica la permanencia de órgano municipal.

Francisca Trinidad Jaque Aponte, vocera de los 17 concejales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dio que han cumplido con el mandato de la Ley 176-07 aseguró que el 2018 fue un año muy productivo y que en la Alcaldía se han hecho cosas favorables para la ciudadanía que nunca se habían hecho.

“David es demasiado transparente, la iniciativa nos la manda y tiene un personal que discute los temas con nosotros, aplazamos temas, los retomamos hasta lograr el consenso para que cada regidor esté consciente de lo que está aprobando y cuando se agota esa ruta crítica las cosas se tiene que aprobar sin ruidos”.

Explicó que junto a los aliados cuentan con 23 votos, pero que nunca han utilizado esa mayoría para imponer alguna iniciativa en el Concejo porque así lo quiere el alcalde, pero que además no se discute la parte política de quien responde a cuál líder del partido.

“Eso hace que parecería que no hay oposición, pero es que tratamos de que en la medida de lo posible se llegue a un consenso, la gente cree que si se sesiona una vez al mes es porque no estamos trabajando, es lo contrario porque estamos trabajando mucho, el trabajo real de un regidor no es en la sesión sino en las comisiones”.