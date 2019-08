David Collado resalta logros de sus tres años de gestión

El drenaje pluvial

Los parques

“La iluminación la hizo el sector privado igual, la contrató, la instaló y la pagó el sector privado y por la Alcaldía no pasó un centavo porque es nuestra visión de no recibir recursos, sino que el sector privado haga las instalaciones de lugar”, detalló.

Plan de ordenamiento

Otro logro que exhibe el alcalde Collado es la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial en la que participaron expertos nacionales e internacionales, así como el gobierno de los Estados Unidos.

“Ya el Plan de Ordenamiento Territorial está aprobado, nosotros nos sentimos contentos y satisfechos y lo vamos a presentar este 16 de agosto, la ciudad tiene un plan de ordenamiento territorial”, sostuvo.

Sobre el particular, destacó que en la presente administración no se ha aprobado ni una sola estación de combustibles ni envasadora de gas propano porque entienden que no se puede seguir llenando la ciudad de bombas, porque el plan establece donde se necesita una estación y si no la necesita no hay que darle permiso.