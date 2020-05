$!¿De qué viven los empleados de las rutas de guagua que están parados por el COVID-19?

Solo hay que detenerse en la parada de autobuses ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Decenas de guaguas azules (de Fenatrano) están detenidas sin ofrecer servicio desde hace más de 50 días luego de que se dispusieran las medidas de distanciamiento social y cuarentena para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19.

Rafael Pineda, un cobrador de guagua de las rutas que circulan por la avenida John F. Kennedy, está desesperado. No tiene trabajo y dice que no recibe ayuda del Gobierno de manera directa. Según el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, el gobierno ha dejado a su suerte al sector transporte en medio de la pandemia del COVID-19 que afecta al país.

El sector de transporte público es de los menos simpáticos políticamente para la población, sus empresarios, empleados, choferes, cobradores, las personas que se dedican a controlar de paradas, se han granjeado cierta animadversión, pero eso no quita que también sea uno de los sectores económicos que más empleo (informal) en los grupos de población pobres del Gran Santo Domingo. Aunque no se ha podido establecer cuántos empleos diarios genera, se ha establecido que el movimiento de pasajeros en el país genera aproximadamente 50 millones de pesos diarios. Impacto económico que se ha dejado de sentir durante la crisis de coronavirus y ha dejado de entrar a los bolsillos de empleados y empleadores.

Antonio Marte afirmó que ninguno de los trabajadores del volante ha recibido subsidio o asistencia estatal para poder paralizar sus operaciones y subsistir mientras perdure la actual crisis.

“Es un sector que no ha sido beneficiado en nada y no le vale decirle a la directora del INTRANT (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) y al gobierno que ese sector necesita la ayuda del gobierno, que se está muriendo”, sostuvo Antonio Marte al sostener que le han hecho propuestas a las autoridades para que los asistan.

“Ellos lo saben (el Gobierno) y se lo estamos diciendo a diario. Le he dicho que de los 17 mil millones que tienen de los choferes devuelvan algo para atrás, pero no dan señal de nada; porque tienen dinero de nosotros, no hay porque cogerlo del pueblo”, reclamó.

Explicó que ese dinero es parte de los impuestos que se le aplican a los combustibles, parte de los cuales le pertenecen a los transportistas, pero los administra el mercado.

Estima que más de un millón de personas dedicadas al transporte urbano e interurbano de personas y operarios de servicios de taxi, motoconcho y otras modalidades están pasando momentos difíciles por la falta de ingresos que experimentan.

El transporte de pasajeros es uno de los sectores que ha recibido restricciones para operar durante el estado de emergencia que vive el país por la incidencia del COVID-19.