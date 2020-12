$!Demandan Alcaldía de Santo Domingo Oeste desarrabalice plaza del kilómetro 9

Comerciantes del kilómetro 9 de la Autopista Duarte demandaron este jueves del alcalde de este municipio, José Andújar, que intervenga la plaza donde laboran porque se ha arrabalizado durante los últimos tiempos con la llegada de extraños.

Isidro de Jesús Ulloa, comerciante de la plaza de los buhoneros y quien dice representar a sus compañeros, explicó que el alcalde Andújar los ha abandonado a su suerte a pesar de que pagan impuestos.

Explicó que el exalcalde Francisco Peña les hizo casetas para 40 comerciantes, pero que se han agregado otros comerciantes y tienen el lugar arrabalizado. Indicó que lo que eran baños, ahora los han convertido locales comerciales donde se venden diversos productos, por los que la gente tiene que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas.

Ulloa mostró una lista de los dueños de los 40 locales y dijo que están decididos a recuperar el espacio para que vuelva a ser una plaza como fue concebida.

Informó que se han cansado de solicitarle citas al alcalde Andújar, pero que este nunca atiende sus reclamos.

“Hacemos un llamado al síndico Andújar, que hace caso omiso y no viene, no tenemos baños, no tenemos por donde cruzar, eso está todo arrabalizado y le pedimos que venga en auxilio de esta plaza, él no nos abre la puerta de su despacho”, indicó.

Deploró que la gente se ve en la obligación de transitar por las calles porque la cantidad de negocios no permite que la gente camine libremente por el lugar.

Denunció que a algunos de los dirigentes de los comerciantes los quieren amedrentar para que no denuncien la caótica situación en el lugar.