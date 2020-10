Demandan del alcalde Manuel Jiménez la terminación del parque Villa Carmen

Moradores del sector Villa Carmen, en este municipio, demandaron del alcalde Manuel Jiménez que continúe los trabajos de construcción del parque de la localidad, en la parte Oeste, que lleva años abandonado.

Explicaron que desde la gestión del fenecido Juan de los Santos vienen reclamando la recuperación del parque, que era antes área verde y que se tomó parte para construir la funeraria municipal. Recordaron que el ex alcalde Alfredo Martínez inició la obra, pero fue dejada a medio talle y que la actual gestión terminó las aceras, pero no ha hecho más nada.

José Vásquez, presidente de la junta de vecinos, dijo que los propios vecinos han tenido que cortar la maleza debido al abandono en que está el parque. Indicó que todavía están en el lugar los árboles que tumbó la tormenta Laura en agosto pasado.

“El ayuntamiento no nos ha dicho nada, en una oportunidad vino “El Cañero” (Alfredo Martínez) y prometió el parque, comenzaron a trabajar, pero no volvieron, estos a veces aparecen y dicen que van a darle continuidad, pero nada. Nosotros no hemos tenido encuentro con Manuel Jiménez”, explicó

Por su lado, Rosario García, informó que ese parque es muy importante porque la gente no tenía donde hacer ejercicio ni los niños recreare, pero que gracias a que se hizo la acera y algunos senderos internos, se puede al menos caminar.

Indicó que desde la seis de la mañana y en horas de la tarde, mucha gente está caminado, peor que se necesita que la obra sea terminada. Resaltó que cuando llueve se forma una laguna en la esquina formada por la calle 28 esquina Tercera porque los filtrantes no le dan mantenimiento.

“La urgencia nuestra es el área interna para tener control de los niños. Es algo que nos pertenece y necesitamos y el problema del drenaje también sigue sin resolver, han venido varias veces, lo limpian y vuelve y se llena con el tiempo”.

Rafael Andrés tiene más de 40 años viviendo en el sector y dice que desde hace muchos años el lugar está abandonado y aunque ha mejorado un poco, tienen problemas con la maleza que es fuente de reproducción de mosquitos.