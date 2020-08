$!Demandan del alcalde Manuel Jiménez solución a problema de drenaje

Moradores de Cancino Adentro, demandaron del alcalde Manuel Jiménez la solución de un problema de acumulación de agua en la calle respaldo Quinta que anegan las viviendas de la zona cada vez que llueve.

El problema es que en ese punto concluyen las aguas de gran parte del sector, pero debido a la falta de mantenimiento de los filtrantes el agua se acumula a tal punto que la gente no puede salir de sus casas.

En los frentes de las viviendas se han tenido que construir muros para evitar que las aguas penetren a su interior, pero en ocasiones es tanta la que se acumula que es inevitable la inundación.

Una vecina que no quiso ser identificada explicó que el agua se estanca y dura hasta cuatro y cinco horas para filtrarse por una cañada que cruza por los lados de varias viviendas. “El otro sindico (Alfredo Martínez) y no hizo nada, el vino mandó a recoger el lodo y no volvieron más”, indicó.

Benjamín Caraballo, otro de los afectados, manifestó que cuando llueve no pueden ni sacar los vehículos por la cantidad de agua que se acumula. Deploró la actitud del pasado alcalde, al que en numerosas ocasiones le solicitaron la solución del problema y solo se volvió promesas.

Lucy Frías dijo que tienen más de 15 años padeciendo del problema y dijo que la situación se produce porque las autoridades no les dan mantenimiento a los filtrantes.

“Hicieron como nueve hoyos, pero se taparon porque al no estar asfaltada la callecita, toda el agua baja para acá porque estamos en una pendiente. Antes el agua se iba por una cañada, pero compraron un solar de allá atrás y el agua se estanca”.

Planteó que se represe el agua en la parte alta para que no llegue a ese lugar y aseguró que con filtrantes no se soluciona porque la tierra y la basura que arrastran las aguas los tapan.

Llamó al alcalde Manuel Jiménez a terminar con ese calvario que desde hace 15 años les afecta cada vez que llueve. En tiempo de sequía se forma un charco con agua podrida que también afecta la salud de los residentes.

Para Berinervis Caraballo la situación se pone tan peligrosa que en ocasiones han tenido que hacer hoyos a una pared que queda en la parte baja para que las aguas fluyan. Indicó que el difundo alcalde Juan de los Santos les asfaltó la calle e hizo aceras y contenes y no había problemas.