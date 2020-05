$!Denuncian en Los Prados que reciben agua contaminada en plena pandemia del coronavirus

Lavarse las manos como método de prevención contra el coronavirus es muy difícil en Los Prados y sectores aledaños en el Distrito Nacional debido a que tienen varios meses recibiendo agua contaminada.

Joel Pérez, presidente del edificio del residencial Ada Lucía, ubicado en la calle Juan Isidro Ortega, indicó que desde el mes de marzo se han visto afectados por esta situación. Dijo que han llamado continuamente a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para conocer el estatus de los trabajos.

“En varias ocasiones me he comunicado con el Departamento de Control y Desinfección de la CAASD, y me dicen que están trabajando, que todavía no han encontrado el problema. Han hecho varias perforaciones que posteriormente tapan. También hemos recibido la información de que los daños han sido reparados, y cuando abrimos las llaves para llenar la cisterna, el agua sale con mal olor y tenemos que pagar para que limpien la cisterna nuevamente”, relató a Diario Libre.

Pérez destacó que en medio de la situación por el COVID-19, cuando más se necesita higienización y limpieza para evitar el contagio, han solicitado a la CAASD que les suministre agua a través de sus camiones y no han dado respuesta.

“Hemos tenido que manejarnos comprando camiones de agua, aproximadamente 18 camiones de agua al mes. Eso no lo aguanta nadie. Tenemos las facturas, es la evidencia de que ha sido así y no encontramos más que hacer”, agregó Pérez.