$!Dice propuesta de Abinader sobre titulación demuestra desconocimiento y es una burla

El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, afirmó que la propuesta del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, de establecer un programa de titulación de terrenos del Estado, es una muestra del desconocimiento que tiene de los principales retos actuales que, en términos de políticas públicas, tiene la República Dominicana.

“Constituye una burla de mal gusto poner a la gente de relajo entregándole a cientos de personas un pedazo de papel sin ningún valor, que les crea falsas expectativas sobre algo tan serio como es el reconocimiento del derecho de propiedad”, afirmó Dantés Díaz.

Manifestó que una de las áreas en las que la sociedad dominicana reconoce que más avances se ha logrado en los últimos años es precisamente la titulación de inmuebles estatales, por lo que proponer llevar a cabo un plan de titulación es desconocer que en cinco años de gobierno del presidente Danilo Medina se han titulado más de 53 mil parcelas, solares de viviendas y apartamentos estatales en 23 provincias del país, lo que nunca se había hecho.

“Anunciar que inició un programa de titulación de terrenos estatales una persona que no es presidente de la República ni dirige nada vinculado al tema, no sólo es una acrobacia del pensamiento, y una muestra de que al parecer no vive en este país, pues por lo visto no se ha enterado de lo que en materia de titulación ha logrado la gestión de Danilo Medina”, sostuvo el funcionario a través de una nota de prensa.

El también director de la Comisión Nacional de Titulación de Terrenos del Estado (CNTTE) dijo “a diferencia de la promesa vacía de Abinader, que se cree presidente sin haber ganado la candidatura presidencial de su partido ni mucho menos las elecciones del año próximo, el actual presidente de la República, Danilo Medina, entrega certificados de títulos oficiales, emitidos por la Jurisdicción Inmobiliaria; y no entrega un simple papel sin valor como los que ahora se ha inventado el precandidato del PRM, ni tampoco un certificado impreso en cartonite con la imagen de un presidente, como ocurrió en la gestión que gobernó del 2000 al 2004, invento irresponsable que ahondó aún más los históricos conflictos tenenciales de terrenos”, agregó.

José Dantés Díaz manifestó que “los términos que empleó Abinader lucen tomados literalmente de mis discursos oficiales, pues desde el 2015 vengo expresando que el Plan Nacional de Titulación es una revolución social que está llevando a cabo el presidente Medina, saldando una deuda social histórica que data de más de cincuenta años”.