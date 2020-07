Diputado dice Santiago está en situación crítica por colapso del sistema de salud

El diputado Ulises Rodríguez denunció la grave situación la que se vive en Santiago debido al colapso sanitario producto del coronavirus, COVID-19.

Rodríguez puso como ejemplo los casos de cuatro colegas diputados de la Línea Noroeste que fueron afectados por el virus y que tuvieron que ser ingresados en centros de salud.

“Es muy lamentable, mucha gente que conocemos, amigos. A ustedes les puedo decir que un día me llaman de Dajabón con el diputado Darío Zapata, con el COVID, el diputado Nicolás (López) de Santiago Rodríguez con el COVID, el diputado Templa (Andrés Bernard) de Mao con el coronavirus y también me llama el diputado Matos en una situación crítica que no encontraba cama y tuvimos que hacer gestiones para conseguírsela”, refirió el legislador.

Dijo que espera que las autoridades salientes y entrantes tomen medidas urgentes y se actúe con prudencia porque la gente no se está cuidando.