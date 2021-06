Director de Espacios Públicos: “Si nos quieren cansar, se van a cansar ellos primero”

“Como consecuencia de la pandemia ha venido lo que yo he llamado una cultura de sálvese quien pueda dentro de los ciudadanos lo que lo lleva a convertirse a veces en infractores. La alcaldesa Carolina tiene un programa macro de desocupación en todo el territorio de la ciudad que han sido exhibidos como un de los mayores logros en su primer año de gestión.

Frank Díaz, director de Defensoría y Uso Espacios Públicos de la Alcaldía asegura que el desorden en la ciudad es muy grande porque hay personas que han instalado negocios desde hace 10, 15, 20 y más años en lugares no permitidos, pero que siguen trabajando para hacer posible una ciudad diferente que respete lo que es de todos.

Liberar los espacios públicos es una de las prioridades de la administración que encabeza la alcaldesa Carolina Mejía y aunque han encontrado resistencia por parte de infractores a todos los niveles, las autoridades no cesan en su lucha, pese a las limitaciones que tienen como solo 96 personas y las limitaciones económicas y las que impone la situación generada por la pandemia del coronavirus.

La Duarte con París

Dos de los proyectos más importantes para la actual gestión son la recuperación de Duarte con París y Villa Consuelo, y de acuerdo con Díaz ambos problemas serán solucionados antes de que finalice el año y aunque no lo mencionó la calle José Martí es otro espacio sensible de la ciudad. “Entendemos, y la alcaldesa tiene un criterio muy claro, de que los ocupantes son padres de familia, de que la situación está difícil, pero ella no puede permitir, como ella lo ha expresado en otras ocasiones, que la ciudad se la quiten a los ciudadanos”.

Para la Duarte con parís hay pendiente de ejecutar un proyecto conjunto entre la Alcaldía, el Ministerio de Turismo, comerciantes y vendedores.

“Sabemos que ese es un problema que tiene 40 años, pero podemos decir con orgullo a toda la sociedad que es un proyecto que en menos de 90 días se estará ejecutando, se hace levantamiento de consenso con algunos y los que se quieran montar en la guagua, bienvenido sean, se va recuperar por completo, pero esa parte la dará a conocer la alcaldesa, ella dará el anuncio formal cuando se vaya a arrancar, pero puedo decir que no se va este año sin que la alcaldesa entregue la Duarte con París recuperada, eso va a ser un gran logro”.

En el caso de las ocupaciones de espacios públicos en Villa Consuelo, Díaz asegura que también este año se iniciará el proceso de recuperación y que para ello ha se hizo un levantamiento de todos los negocios y de todas las calles.

Será un plan que implementará la Alcaldía de recuperación de espacios públicos del sector que tiene una serie de componentes, que incluye la designación de un representante de la institución en la zona y también estará listo antes de que finalice el año, de acuerdo con los planes de las autoridades.