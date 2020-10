Director del COE supera “días muy difíciles por el COVID y lo celebra cantando

View this post on Instagram

Duespues de unos días muy difíciles producto del covid, quiero agradecer a mi Dios , a mi familia, a mis médicos , he vuelto nacer , fueron días interminables de sufrimientos para todos , gracias a mi pueblo , mi gente sin sus oraciones no creo pudiera soportar ??????. Aunque todavía no puedo abrazar al pequeño, ya falta menos, y con ánimo de disfrutar la vida y cantar!!