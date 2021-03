Director del Intrant dijo desconocer que choferes hayan aumentado el pasaje

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Rafael Arias, afirmó este jueves que no tiene denuncia de que los choferes de carros y guaguas hayan aumentado el pasaje urbano y advirtió que en caso de comprobarse se aplicará lo que manda la Ley 63-17.

El funcionario se mostró sorprendido cuando los periodistas le preguntaron sobre el cobro de RD$35.00 de pasaje por parte de los carros y guaguas del concho, que antes hacían sus rutas por RD$30.00. En algunas rutas más largas cobran RD$40.00 y RD$50.00.

“Ahora que tú me lo dice me entero yo, o tenía la denuncia en la medida en que nos llegan, nosotros tomaremos las acciones que debemos, pero hasta ahora el Intrant no ha autorizado ningún aumento del pasaje, solamente en el Corredor de la Núñez de Cáceres por la transformación del proceso”, dijo.

Desde inicio de la pandemia del COVID-19 y cuando se le comenzó a exigir a los choferes de carros que solo debían transportar cuatro pasajeros (uno delante y tres atrás), los choferes comenzaron a cobrar RD$5.00 y RD$10.00 más que antes alegando respeto a las medidas de prevención del COVID-19.

Aunque los pasajeros han protestado a través de los medios de comunicación y en la calle como el caso del Corredor Núñez de Cáceres, las autoridades no han actuado.

“Haré las investigaciones y lo primero es verificar que haya ese aumento para luego aplicar las sanciones que manda la ley, no importa quien maneje la ruta, no se puede violar la ley, tomaremos acciones por las denuncias que ustedes me están dando ahora”, acotó.

Arias fue entrevistado luego de un encuentro con dirigentes del Consorcio Mochotrán que anunció la adquisición de autobuses y microbuses eléctricos que serían utilizados en corredores, pero no se especificó la ruta ni el día de inicio.

Con relación al aumento del pasaje, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, exhortó a las autoridades a analizar una “tarifa sincera” que permita la operatividad, debido a que los choferes no aguantan los altos precios de los combustibles y demás gastos.

Manifestó que algunos conductores se han aventurado a aumentar el pasaje de manera unilateral a sabiendas de que el pueblo no puede asumir la posibilidad de pagar más aumento en el transporte.

“El sector transporte no puede subsistir con una tarifa deficitaria por el alto costo en el precio de los combustibles y de los insumos como aceite, bandas, baterías y otros y no hay ningún tipo de incentivo para los choferes por parre del Gobierno”, indicó.

El dirigente choferil, aunque no justificó los aumentos, dijo que muchos choferes lo hacen por la desesperación e invitó a ponerse en el lugar de los que ofrecen el servicio de transporte de pasajeros.