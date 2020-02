$!Directora del CONAPE hace advertencia a adversarios del Gobierno

La directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Nathali María, advirtió que no permitirán que sectores interesados en que no haya elecciones pongan en riesgo la tranquilidad, el avance, la vida, la paz y la democracia del país.

Al depositar una ofrenda florar en el Altar de la Patria, la funcionaria apeló a una cita Biblia para referirse a la actual situación política del país diciendo que dijo que los agradecidos verán la luz y los ingratos solo verán la mancha.

“Abuelos y abuelas, les quiero decir que no teman, que no vamos a retroceder, habrán conflictos en las calles, pero no teman porque esta es una nación fortalecida, buena de hombres y mujeres y que todo lo que ustedes han luchado por esta vida 60, 70, 80 y 101 años como Maita,( María Cristina Camilo) ese trabajo no lo echaremos a perder”.

Nathali María se refirió a la coyuntura política actual a pesar de que está prohibido por el protocolo hablar de temas de política partidaria al momento de depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Indicó que el país seguirá en paz porque el presidente Danilo Medina ha indicado el camino del progreso, del avance de la democracia, de la solidaridad y de una sociedad justa y equitativa para todas las edades.

Destacó que el 70% de los adultos mayores se pasaron la vida trabajando la tierra y nunca tenían títulos de propiedad , pero gracias a la política del mandatario 67,000 adultos mayores tiene su título de propiedad y pueden dormir tranquilo, cosa que no ocurría antes.

Otra conquista que citó es que la seguridad social impulsada por Medina garantiza medicinas a los envejecientes o adultos mayores y se han implementado las fiscalías especializadas para adultos mayores que no existían antes y las denuncias de maltrato físicos a ese sector no eran tratadas como ahora.

Reveló que han trabajado más de 15,000 casos de abusos y maltratos a adultos mayores en los siete años del gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina.

De igual modo, sostuvo que potra conquista es la pensión solidaria de la que se han beneficiado más de 7,000 envejecientes que cada mes reciben , 6,000 pesos al mes, el 60% del sueldo mínimo con lo establece la Ley de Seguridad Social 87-01.

“Ningún presidente lo había hecho, y no es verdad que muchos que pudieron hacerlos y tuvieron la oportunidad, nunca lo hicieron y hoy dicen que son voceros de la democracia. La democracia es garantizar bienestar a los adultos mayores, la tanda extendida a los niños, a los campesinos tierra, a la mujer su familia, la reducción de la delincuencia, una vida segura y un país en vía de desarrollo”, enfatizó la directora de CONAPE.