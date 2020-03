$!Dirigentes del sector transporte se oponen a que se usen fondos de pensiones

Dos dirigentes de sindicatos de choferes se opusieron a la propuesta que circula en estos días y que tiene como objetivo que los fondos de pensiones sean utilizados para el pago de salarios a los empleados y trabajadores que fueron enviados a sus casas sin pagos cubiertos por la crisis sanitaria del coronavirus.

Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte y Gervasio de La Rosa, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte, llamaron a las autoridades legislativas y del gobierno central a desoír esas voces.

“Ese fondo de los trabajadores debe mantenerse tal como está, que el Gobierno no trate de ponerle la mano a ese fondo y que los recursos que ha estado tratando de buscar por otro lado para resolver problemas, que se gestione de otro lado porque hay muchísimas formas”, afirmó de La Rosa.

Por su lado, Marte dijo que los fondos de las pensiones “tienen sus dueños y esos dueños son los trabajadores que hay que proteger, no utilizarlos con otro fin que no sea para los cuales fueron creados”.

El dirigente gremial indicó que los fondos ascienden ya a 12 mil millones de pesos que se han acumulado con los aportes que hacen en sus salarios los trabajadores dominicanos.

A seguidas agregó: “Pero que no se utilicen unos fondos que no son nuestros, que no son de los transportistas”.