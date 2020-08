Donantes.com.do: la tecnología al servicio de la vida

Dicen que la necesidad es la madre del ingenio, y es lo que ha ocurrido con la creación de una plataforma o APP por parte del joven ingeniero telemático César Rodríguez que tiene por finalidad el establecimiento de un espacio de conexión entre enfermos de COVID-19 y donantes de plasma para tratamiento que cada vez cobra más importancia.

Se trata de “donantes.com.do” que sirve, de manera gratuita, de enlace entre personas que han tenido el COVID-19 y enfermos a los que se les aplica un tratamiento en base a los anticuerpos generados por el recuperado del virus. En la República Dominicana ese tratamiento tiene resultados positivos, aunque oficialmente no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias.

Decenas de países de América Latina y otras partes del mundo han aprobado el protocolo y hasta la Administración de Medicamentos y Alimento (FDA) de Estados Unidos, está echando su mirada al nuevo método de curación de la enfermedad que ha cobrado más de 850,000 vidas y se han infectado alrededor de 24.5 millones de personas en todo el mundo desde que se inició la pandemia en marzo de este año.

César Rodríguez, un joven de Santiago preocupado por la situación del coronavirus y ante la necesidad de aportar al problema del coronavirus, pensó en hacer un aporte e ideó la creación de una plataforma que permita la conexión entre los interesados por el tema ...y así surge “donantes.com.do”.

“Es una plataforma en línea donde las personas básicamente se registran como donante de sangre o plasma y también tenemos la parte de solicitantes donde las personas entran a solicitar dicho plasma o sangre, es una plataforma de interconexión”, dijo.

El portal permite que los solicitantes de sangre y plasma puedan contactar los donantes más cercanos a sus domicilios previamente registrados de manera voluntaria y convertirse suplidores de plasma a quienes los necesiten en su zona o cualquier otro lugar.

En menos de un mes unas 25 personas han conseguido plasma y sangre usando la plataforma y eso llena de orgullo a Rodríguez y su equipo, que no buscan lucro, sino aportar a mitigar los efectos del coronavirus en la salud de los dominicanos.

“La plataforma es totalmente gratuita, comenzamos este proyecto de manera altruista, todas las personas que han pasado por el proceso de contraer coronavirus saben la impotencia que da buscar sangre o plasma y no tiene ningún costo, nosotros hacemos la interconexión totalmente gratis y nuestro alcance llega hasta ahí, no nos asociamos con la donación per se”, aclaró.

La comunidad de donantes ya suma 119 personas y las solicitudes ascienden a 950 en solo un mes de funcionamiento. Ante el auge de la plataforma, ya el ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, se reunió con los miembros de la plataforma para analizar sus aportes y ver como contribuye con su desarrollo.