Duarte con París: el costo de una deuda social acumulada

El proyecto y su alcance

Dudas y esperanzas

Aunque buhoneros, comerciantes, compradores y residentes saludan el proyecto, alguno tiene sus dudas porque llevan tantos años escuchando soluciones y nunca se concretizan. Leonardo Pérez es uno de ellos, como vendedor debajo del elevado ve bien el proyecto siempre y cuando sea para una organización justa, pero deplora que no tenga muchas informaciones del proyecto.

De igual modo Víctor Almonte y Lucas Almonte también lo favorecen y confían en que esta vez haya solución, sobre todo para los dominicanos porque aseguran que en el tramo que será intervenido hay más extranjeros (haitianos) que dominicanos.

Jacinto Manuel Méndez, residente en el lugar, tiene 70 años y nació en las inmediaciones de la Duarte con París, para él todavía es increíble la materialización del proyecto porque entiende que es demasiado lo que se ha dejado avanzar el desorden.

“Todo el mundo tiene que buscar su comida, pero de esa forma no, a veces uno no puede ni caminar y cuando lo hace casi se lo impiden y eso no es así, hay muchas cosas malas en estos pedazos, yo nací por aquí y tengo 70 años, nací en el año 1950, el 11 de septiembre, esto no era así, ahora es caótico, se ha dañado, en verdad todo el mundo se busca su comida, pero no se esa forma.

Aida Victoria Castro, también es nativa del lugar, aunque hace 16 años que se mudó, pero siempre visita la zona y ve un gran cambio para mal y una esperanza de mejoría con el nuevo proyecto.

Es partidaria del cambio, pues asegura que los residentes no tienen tranquilidad por la situación que generan vendedores y compradores en la vía.

“Yo me crié por aquí, yo tengo 16 años que vivo fuera, esto no era así, yo aquí crié mis hijos y desde chiquita vivía en esta casa materna de nosotros, esto ha cambiado, no se vive con y tranquilidad mucha se dice muchas malas palabras”.

El proyecto Duarte con París hace recobrar la esperanza en muchos de que realmente las cosas van a cambiar.