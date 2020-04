$!Edenorte dona equipo de protección a personal de hospital en La Vega

View this post on Instagram

EDENORTE dona vestimentas especiales de trabajo a médicos y enfermeras hospital Morillo King​ LA VEGA.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) donó 200 protectores reusables tipo over-all, para la protección de igual número de médicos y enfermeras que laboran en el hospital Luis Manuel Morillo King, de esta ciudad. La entrega de las vestimentas especiales fue realizada por el ingeniero Julio César Correa, Administrador Gerente General de esa empresa eléctrica y fue recibida por los doctores Freddy Abad, director regional del Ministerio de Salud Pública en el Cibao Central y por Manuel Gil, director de ese centro asistencial. En el acto, realizado en uno de los salones del Servicio Regional de Salud Cibao Central, el principal ejecutivo de EDENORTE destacó que con esa donación la empresa busca garantizar que los servidores del sector salud que lo utilizarán, tengan mayor garantía personal al momento de realizar sus labores. “Es un aporte de nuestra empresa para contribuir de la mejor manera con el buen servicio que ofrecen en esta época de lucha contra el coronavirus, quienes desde este hospital hacen hasta lo imposible para preservar la salud de la ciudadanía”, indicó el ingeniero Correa. De su lado, tanto Freddy Abad como Manuel Gil agradecieron la donación entregada por la referida empresa distribuidora de electricidad, garantizando que el personal de bioseguridad del hospital Morillo King le dará el uso adecuado.