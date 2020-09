$!El abogado Reynaldo Méndez Sánchez es nuevo director de CORAAMOCA

El abogado Reynaldo Méndez Sánchez (Sandy) fue posesionado ayer como nuevo director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA).

El jurista asumió el cargo a pesar de que la Ley No. 89-97, que creó esa institución gubernamental, establece en su artículo 8 que el director general será designado por el Poder Ejecutivo y deberá ser ingeniero, preferiblemente sanitario.

Al asumir el cargo, Méndez Sánchez agradeció al presidente Luis Abinader por poner en sus manos la responsabilidad de dirigir la CORAAMOCA.

De igual manera, se comprometió a dirigir la institución de una manera honesta, transparente, responsable y negligente.

Hizo un llamado a los colaboradores que estarán nombrando en los próximos días a emular su discurso.

“Aquellos que no estén dispuestos a seguir esa línea les pedimos que no acepten la designación, porque de lo contrario a nosotros no nos temblará el pulso para desvincularlos de sus funciones”, expresó.

El director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca pidió la integración de la población para buscar las posibles soluciones a los problemas en el servicio de agua que afecta los distintos sectores de la provincia Espaillat.

El jurista sustituye en el cargo al ingeniero Rafael E. Martínez.

Al acto, realizado en las instalaciones de CORAAMOCA, asistieron el alcalde Manuel Guarocuya Cabral y el senador Carlos Gómez, así como otras personalidades.