$!El costo económico de morir o quedar lesionado por un accidente de tránsito

Mateo Terrero, director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dice a Diario Libre que la nueva gestión de la entidad está haciendo “innumerables esfuerzos” para mejorar la seguridad vial en un país con un problema viejo y costoso.

Un estudio publicado por el Banco Mundial estima que solo las 3,118 muertes por accidentes de tránsito ocurridas en la República Dominicana en 2016, y aproximadamente 55,260 lesiones serias a causa de este tipo de eventos, representaron un costo de US$8.32 mil millones, lo que -calcula- equivaldría al 11.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.

Terrero -quien tiene 17 años vinculado al tema vehicular- considera alta la estimación del Banco Mundial, que se basa en parámetros de medición internacionales. Pero, a falta de cifras locales que están en levantamiento, el dato refleja el elevado impacto económico de los accidentes de tránsito.

En el reciente feriado de Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) contó 163 accidentes viales, en los que fallecieron 20 personas y 236 resultaron afectadas.

Solo entre 2014 y marzo de 2020 se gastaron más de RD$7,947.2 millones en atención en salud a causa de accidentes de tránsito que afectaron a afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado del Seguro Familiar de Salud, de acuerdo a un reporte dado a Diario Libre por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).

Pero hay un gasto del bolsillo del afiliado que Natividad Ventura conoce bien. Hace tres años, cuando tenía 29 años, ella, su pequeña hija y su madre, sufrieron una aparatosa colisión en la autopista Duarte con otro conductor que se dio a la fuga.

Ventura gastó más de RD$200,000 en los procedimientos para su recuperación física durante los ocho meses posteriores al accidente. El dinero era de lo que tenía ahorrado para comprarse un apartamento. Y las facturas médicas aún no terminan, pues tiene una cirugía pendiente.

“Me rompí el brazo izquierdo, entre el húmero y el codo; me lo rompí en siete partes. Me fracturé el brazo derecho, en la muñeca derecha; me golpeé arriba, como en la frente, en el lado izquierdo; me golpeé la rodilla derecha y el pie izquierdo”, dice Ventura como si fuera un inventario de su cuerpo.