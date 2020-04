El ingenio de un taxista dominicano para protegerse del coronavirus

El ingenio y la creatividad del dominicano se ponen de manifiesto aún en las circunstancias más adversas. Y este período de cuarentena y distanciamiento social no ha sido la excepción. Para muestra la estrategia que ha implementado el taxista Emilio Marte Ramos, quien de manera ingeniosa ha logrado adaptar su vehículo para reducir el riesgo de contagio por coronavirus.

“Cuando vi el peligro que se avecinaba, me fui a una ferretería y compré los materiales, me fajé con una tijera y un Gillette”, explica Marte Ramos, quien como medidas adicionales de prevención, le pasa un paño con alcohol al asiento trasero de su vehículo cada vez que deja a un pasajero.

El chofer, que labora para una compañía tradicional te taxis, explicó que hace dos años padeció de cáncer y estuvo incapacitado por la enfermedad, la cual logró superar, por lo que considera que debe tomar medidas extras de prevención frente al coronavirus.

“Yo sé que hay taxistas que no lo van a querer usar, porque eso le afearía su vehículo, pero yo prefiero que me afee el vehículo, si yo lo quiero para trabajar lo que hago es que me protejo, así que todo el que lo pueda hacer que lo haga, que le va dar beneficio” afirma.