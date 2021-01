$!El sábado empieza la segunda etapa de cambios viales en el polígono central

Aclaró que para completar el circuito del polígono central ampliado se hará en febrero para completar las 42 calles aprobadas por el Concejo de Regidores.

Beras recordó que se trata de un proyecto piloto de 90 días, como se ha hecho en las otras etapas, que comprende fiscalización por parte de los agentes de la Digesett, pero no habrá penalidad durante ese tiempo hasta que la gente se acostumbre a los cambios.

“Siempre la fiscalización, la orientación, pero no la multa, no la sanción económica para el que no tome las vías de manera correctas... para nosotros lo más importante es que la gente continúe con la confianza y el entendimiento de esos cambios que son parte de un sistema que buscan mejorar el tránsito en el polígono central”.

El funcionario municipal manifestó que la primera etapa ha sido un éxito y que se busca que calles como La Guarocuya y Biblioteca Nacional tengan el efecto de la José Amado Soler, que después de los cambios es una de las vías por la que “es una delicia” transitar por ella ahora.

Indicó que en ocasiones se dificulta un poco por el tapón que se forma en la avenida Abraham Lincoln, pero que luego de la tercera etapa se trabajará en las vías troncales.