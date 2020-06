El tiempo de los ciclones tiene expectantes a las autoridades y población

La llegada del mes de junio que trae consigo el inicio de la Temporada ciclónica; una etapa que se extiende hasta noviembre en que las autoridades de socorro activan planes de intervención ante la posible llegada de un fenómeno atmosférico, situación que también preocupa a los que viven en condición de vulnerabilidad frente a sus eventuales desastres.

Entre los lugares donde más es visible el peligro de las afectaciones que pueda causar un huracán, una tormenta o cualquier evento que al menos produzca grandes volúmenes de lluvia son los asentamientos en las márgenes de ríos, que en el caso del Gran Santo Domingo lo representan los ríos Ozama e Isabela.

En un intento por conocer la impresión de los residentes en muchas de esas barriadas matizadas por la precariedad y el hacinamiento, Diario Libre visitó algunos de ellos y constató que a pesar de que muchos de que sus habitantes han estado allí por décadas y han visto pasar grandes inundaciones en las que su vida peligra, persiste en ellos el pensamiento conservador de preservar sus bienes materiales ante cualquier llamado de evacuación de las autoridades.

En esta búsqueda en barrios como Los Guandules, Las Cañitas, La Ciénaga, Los Tres Brazos, y el Dique, ubicados en ambas márgenes del río Ozama y Capotillo, La Zurza y Simón Bolívar de del río Isabela se puso de manifiesto que la gente confía en conocer esos afluentes y a la altura a que estos pueden llegar en caso de inundaciones.

Dolores Castillo, quien tiene 16 años residiendo en el barrio El Dique dice que “es un peligro vivir aquí, porque no sabemos sí el río sube y estemos quietos en casa o si tenemos que salir corriendo. Si salimos y no sube estamos a expensas de que entren personas a la casa y se lleven nuestras cosas y si sube es peor la perdida”, expresa.

“Como somos dos el esposo se queda, porque uno no se puede apegar a lo material, pero es difícil cuando usted tiene sus cositas y tiene que dejarlas”, agregó.

De su lado, Ángela Fernández, quien lleva 20 años residiendo también en El Dique relata que “en todas las ocasiones

Yo me voy. Siempre he salido. Me refugio donde una familia mía. Eso es lo que hago cuando esto se inunda y la casa se llena. Tenemos que dejar todo, pero el padre de mis hijos siempre está atento y le da vuelta a la casa.

“A uno siempre le da miedo ya por los hijos de uno que no saben el peligro que es esto, pero uno se ha acostumbrado a vivir aquí, porque el río sube una cuarta parte”, dice Yan Carlos Peña Mejía que tiene 38 años viviendo en La Cienaga.

En el caso de las barriadas Los Guandules y La Ciénaga, que están siendo objeto de reubicaciones para dar paso al proyecto Domingo Savio, se estableció que había mas de más de 13,000 familias.