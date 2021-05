$!Empleados con discapacidad visual protestan por cancelaciones en la Lotería

Por su lado, el administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicen Dicent, dijo que no se permitirá el maltrato y que desde el sábado se estaba llamando a todos los desvinculados que no tienen nada que ver con lo del sorteo por el que varias personas están siendo procesadas por la justicia.

Manifestó que luego de la protesta el administrador Luis Maisichell Dicen Dicent, los recibió y prometió reintegrarlos, pero los memorándums no se los habían entregado, por lo que tienen dudas de que sea cierto, porque “promesa no es cumplido”.

Sin embargo, dejó entrever que no serán reintegrados los no videntes que laboraron el día antes del sorteo fraudulento, el mismo día y después, porque esa es una investigación que no depende de él.

Se trata del sorteo del pasado 1 de mayo cuando una presentadora de la Lotería y una persona con discapacidad simularon pasar el bolo ganador con el número 13, pero en un video se muestra que el no vidente no le entregó el bolo a la presentadora, sino que ella, aparentemente, lo tenía en las manos ya. El caso está bajo investigación de la Procuraduría General de la República.