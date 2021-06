$!Empleados de los Comedores Económicos reclaman pago de horas extras

Empleados de Los Comedores Económicos del Estado denunciaron que no reciben el pago de horas extras ni ningún tipo de incentivo, a pesar de que trabajan más del horario de las ocho horas legales y los días feriados.

Explicaron que hay compañeros que tienen siete meses y otros desde que comenzó la actual administración sin que se les paguen las horas extras en el área de las cocinas móviles.

“Nosotros trabajamos hasta los días feriados y en cada cocina tenemos que preparar tres mil, cuatro mil y hasta cinco mil raciones de comida y con las jornadas de vacunación tuvimos que hacer más, saliendo tarde del trabajo y no nos pagan esas horas”, dijo una de las empleadas que pidió reserva de su nombre.

Manifestaron que no pueden salir a la hora que les corresponde y los domingos que se le hace cena a los militares y aunque no son jornadas diarias, los días que toca son trabajos intensos que requieren de pago de horas extras.

“En esos días que nos toca la cena, también nos ponen a hacer comidas para novenarios, para algún diputado, en fin para alguien y no dan horas extras, no dan un bonito, ni incentivo, en fin no dan nada, eso es injusto”, indicó otro de los empleados.

Por su lado, una fuente de los Comedores Económicos informó que el personal que reclama horas extras solo trabaja los fines de semana o dos o tres días a la semana.

Explicó que hay empleados que solo trabajan cuando salen las cocinas móviles y que, aunque tienen sus salarios fijos, cada vez que salen del área del peaje se les paga su viático. Admitió que hay tiempos que se requiere de su presencia más tiempo que el horario normal.

“Con el tema del pago de los viáticos, eso es un procedimiento y de hecho para poder agilizar el pago de los viáticos nosotros establecimos que se hiciera por nómina y no así por la burocracia de un cheque”, sostuvo la fuente de los Comedores.

Aseguró que los empleados de planta, que no salen fuera de la ciudad concluye sus labores a las 6:00 de la tarde y que además hay horarios rotativos que se van alternando.