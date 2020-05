$!Empleados del eliminado IDSS reclaman pago de mensualidad y reubicación

Empleados del eliminado Instituto Dominicano de Seguros Sociales denunciaron que no han recibido el pago del mes de abril, pero tampoco se los han reubicado en otro lugar ni les pagan los incentivos que el Gobierno anunció.

Explicaron que muchos empleados están en el limbo porque siguen trabajando sin saber si fueron traslados o reubicados en otro lugar. Indicaron que recursos humanos no informa nada, tampoco control de pago ni el financiero y supuestamente el director tiene meses que no va por el lugar.

La entrada principal está cerrada con candidato y los pocos empleados que van tiene que entrar por la puerta de la parte norte donde un grupo de militares se encarga de la seguridad.

Julio Rosario Pichardo tiene 30 años trabajando en el IDSS manejando una guagua que transporta enfermeras y cuenta que no ha recibido el pago del pasado mes, pero que tampoco que le explican la causa.

“Es un abuso mi hermano, yo tengo que pagar la casa los días 23 y el dueño se espera hasta el 25, pero ahora él cree que uno le habla mentira y uno no ha cobrado, aquí no viene nadie dos o tres y yo soy empleado aquí y cuando me asomo a la puerta me preguntan que para donde voy”, dijo Rosario Pichardo.

Vicente Martínez dijo que no sabe “en qué pie estamos parados” porque siguen trabajando y no reciben pago ni los incentivos. Indicó que algunos de sus compañeros fueron trasladados o reubicados en algunas instituciones del Estado como la CDEEE, hospitales como el Luis Eduardo Aybar, el Ministerio de Industria y Comercio, Obras Públicas y otras.

“Yo soy chofer desde hace 33 años, aquí no le dicen a uno nada nos han pagado este mes, nos deben los incentivos y tampoco no los pagan ni dicen nada, ellos no se han reunido con nosotros y lo que dicen por rumores es que dizque están trabajando, pero uno no lo ve”, sostuvo Martínez.

Para José Pérez los 30 años que tiene en el IDSS han sido en vano porque cuando solo le faltan cuatro años para pensión lo dejan casi en el aire. Indicó que supuestamente fue trasladado al Morgan, pero que ese hospital todavía está en construcción.

Informó que son más de 150 los empleados que han sido traslados de la sede central de una matrícula de más de cuatro mil que tiene la entidad.

“Queremos que ver que esta pasado, tengo 30 años de trabajo y 56 de edad, cuatro para pensión que nos digan en que pie estamos parados”, dijo el desorientado empleado.

En Septiembre de 2019 el presidente Danilo Medina, promulgó la Ley 397-19 que disuelve el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), modifica la Ley 87-01 y crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

De acuerdo con la ley, el Idoppril tiene como atribuciones la administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riegos Laborales del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).