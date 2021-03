$!Empresa cuestiona se haya dado “riendas sueltas” al alquiler de patinetas en Ciudad Colonial

El representante de una empresa de renta de patinetas y motocicletas eléctricas cuestionó que se haya dado “riendas sueltas” a los proveedores de ese servicio en la Ciudad Colonial y qué motivó que el Ayuntamiento del Distrito Nacional suspendiera el uso de esos vehículos, afectando a quienes cumplen con todas las medidas de seguridad.

Miguel Isaac Ramírez, representante de la empresa Trikke RD, asegura que fue la primera que inició el servicio de renta de las patinetas eléctricas en la Ciudad Colonial, hace ocho años, promoviendo los paseos turísticos cultuales, y que luego se instalaron otras que no poseen ni pólizas de seguros que cubra cualquier eventualidad que provoque un daño a tercero o al propio usuario.

Ramírez dice estar de acuerdo con la suspensión del uso de esos vehículos, pero, afirma, que la medida solo debió aplicarse para las empresas que los rentan sin ningún tipo de regulación.

Explicó que para instalarse, Trikke recurrió a grandes gastos y actualmente paga una póliza de seguro de 10,000 dólares para cubrir posibles atenciones médicas.

Sostiene que la suspensión le ha hecho un gran daño porque, además de los gastos para operar cumpliendo todas las medidas de seguridad de sus usuarios, hace pocos días es que el negocio empezaba a reactivarse luego de las paralizaciones por la pandemia del COVID-19.

Afirma que hay proveedores instalados que, además de no poseer cobertura de seguros, no exigen cascos a sus clientes y tampoco no cuentan con ningún permiso de los que deben emitir las diferentes instituciones públicas.