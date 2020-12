$!Empresarios de taxis apoyan al Intrant por la regulación de Uber

La Unión de Empresarios del Taxi y la entidad TaxiDriversRD respaldaron la decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre(Intrant) de regular la situación de la transnacional Uber en el país.

Julio Angel Durán, presidente de la organización, dijo que no se oponen a que Uber y demás plataforma operen en el país, pero que hay que cumplir la Ley 63-17 que regula el tránsito y transporte en todo el territorio nacional.

En rueda de prensa dijo que debe haber homologación de las organizaciones dedicadas al transporte y que con las medidas adoptadas por el Intrant se sienten en igualdad de condiciones para continuar ofreciendo sus servicios.

“llamamos a la unidad de todo el sector transporte para trabajar de la mano con el Intrant y su director Rafael Arias, que tiene las mejores intenciones de regular el sector tránsito y el transporte en general”.

Durán dijo que la población dominicana no debe dejarse confundir por los conflictos originados en el sector taxi con Uber y los usuarios de ese servicio. Manifestó que la multinacional no había decidido entrar a la regulación establecida por las leyes dominicanas por no cumplir con el pago correspondiente de impuestos como lo hacen todas las bases de taxis en el país.

“Las empresas dominicanas de servicios de taxis, cumplimos en su gran mayoría con el llamado a la regulación de la institución competente que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y no hay razón para que Uber se resista hacerlo”, indicó.

Julio Angel Durán informó que tienen plataformas para ofrecer el servicio tal cual lo hace Uber o mejor porque tienen más seguridad y citó TaxiDrirversRD, que es una plataforma que tiene 22 compañías que trabajan solo por APP.