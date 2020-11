$!Empresarios del transporte reclaman miles de millones por impuesto al galón de combustibles

Los empresarios del transporte pidieron al Gobierno que les aplique tasa cero a los materiales e insumos que utilizan y volvieron a reclamar se les pague “más de 17 mil millones de pesos” que dicen les adeuda por el concepto de los RD$2.00 de impuestos al galón de gasolina y gasoil y que deben ser utilizados para la renovación de la flotilla vehicular para trasladar pasajeros.

Al demandar el beneficio de la tasa cero en materiales e insumos, dicen que les ayudaría a enfrentar la crisis que les ha provocado el COVID-19.

Al hablar a nombre de las entidades que los agrupan, el presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, dijo que miles de transportistas atraviesan precariedades que podrían hacer que tengan que dejar de operar, debido a que deben cargar solo el 60 por ciento de sus pasajeros sin ninguna compensación.

“Le planteamos al presidente que nos pague cerca de 17 mil millones que le debe al sector transporte en base a la Ley 253 del 2012. No estamos pidiéndole nada; y si no tiene cuartos porque se los robó el otro gobierno, tenemos un equipo de abogados. Si el Gobierno no los tiene, que nos den un poder”, expresó Hubieres.

Con la Ley 253 del 012 se le agregó un impuesto de RD$2.00 al galón de gasolina y gasoil regular y premium, cuyos recursos serían destinados al desarrollo vial y a la renovación del parque vehicular del transporte público y de pasajeros, y por este último concepto no se ha ejecutado esta norma a pesar de que se le cobra al contribuyente.

“Nosotros pagamos absolutamente todos los impuestos de nuestros vehículos, además de que pagamos los que pagan los demás, desde una goma, hasta un autobús, a un carro o hasta un camión”, agregó.

Afirmó que en el país hay más de 700 mil transportistas y muchos de ellos no saben qué hacer ante las deudas en que han incurrido con bancos y financieras.

Sostuvo que también pueden ser parte de los sistemas de transporte que pretende construir el Gobierno al vaticinar que si se utilizan los mismos constructores que han edificado los actuales habrá sobrevaluación en su costo.

Asimismo, afirmó que están en capacidad de administrar los sistemas de transporte que opera el Estado con mayor rentabilidad.

Entre los grupos de transporte que participan de las propuestas al Gobierno durante una rueda de prensa estuvieron presentes, además de Hubieres, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, y los representantes de la Central Nacional de Transportistas (CNTU), el Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran), la Federación Nacional de Transporte (Fenatrado) y otras siete organizaciones.