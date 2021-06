En La Ciénaga de Manoguayabo ya no aguantan el mal estado de carretera

Moradores de La Ciénaga de Manoguayabo y otras zonas de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos ya no encuentran como reclamar de las autoridades municipales y nacionales la reconstrucción de la Calle Principal.

Durante más de 15 años han hecho desde enreja de cartas, visitas hasta paros en la vía para llamar la atención y los síndicos de ambas demarcaciones lo que hacen es tirarle la pelo al otro alegando que la reparación de la vía es del contrario.

Se sienten decepcionados, frustrado y abandonado porque esta vía, que se inicia en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte y conecta con Manoguayabo y Hato Nuevo es de mucho tránsito y están en condones que solo en burros se puede transitar bien.

Los tapones son interminables precisamente porque como tiene muchos hoyos que cuando no es de agua sucia es de polvo, los vehículos tienen que transitar a muy baja velocidad para que no se dañen.

Santa Mercedes Graciano, dirigente de la Junta de Vecinos de La Ciénaga, Manoguayabo, dijo que cuando la gente protesta, se hace un allante y limpian, mejoran contenemos, pero o resuelven el problema de manera definitiva.

Explicó que hace alrededor de dos semanas que comenzaron a hacer los contenes por tercera ocasión, pero el problema medular que es el tránsito se mantiene igual.

La dirigente comunitaria informó que frente a la escuela República de Jamaica cuando llueve se forma un gran charco y los padres tienen que llevar los hijos “a caballito” hasta el plantel para que nos e les mojen los zapatos.

“Dicen estamos trabajando en los contenes, inician los contenes se gasta un millón de pesos se lo meten el bolsillo y a los dos meses vuelven y lo rompen para volver a conseguir dinero y no hacen nada”.

Juan Graciano, un comerciante de la zona dijo que supuestamente está aprobada la reconstrucción de la carretera y de hecho hay un letrero de Obras Públicas en la parte de un peligroso hoyo, pero no se ve a nadie trabajar.

“Esto no hay quien lo aguante, esto es un tapón las 24 horas porque los vehículos no pueden transitar y por aquí hay un flujo de vehículos demasiado fuerte y lamentablemente no hay forma, cuando no es polvo es lodo y los hoyos matando a uno”.

Indicó que en la parte baja se hacen los contenes luego de una visita que hizo el presidente Luis Abinader y antes, una visita a la zona de la primera dama cuando una pared le cayó encima a una madre y su hijo en agosto pasado y ella fue a solidarizarse con la familia.

Mientras que Junior Ramírez, quien labora en un negocio de veta de alimentos, dice que la comida se le llena de polvo por el mal estado de la carretera.

Los ayuntamientos son los peores, esa gente malísima, no hacen nada, eso se inunda y los muchachos de la escuela tienen que entrar con lodos en los zapatos y los motoristas a cada rato se caen y las guaguas se enchivan”, sostuvo.