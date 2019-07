En La Ciénaga están alerta ante el anuncio de lluvias que desbordarían el Ozama

En La Ciénaga, Distrito Nacional, moradores cercanos al río se están preparando ante al anuncio de que habrá lluvias por una onda tropical y una vaguada que afectan parte del territorio nacional.

Ya están acostumbrados a las alarmas y saben qué hacer ante la inminencia de un fenómeno de la naturaleza, por eso algunos de sus ajuares los han levantado y los responsables de los refugios están alerta para entrar en acción.

En estos días, la marea sube y las aguas sucias del río Ozama invaden las casitas más cercanas al afluente, pero más que preocuparse por eso, moradores sienten intranquilidad ante el anuncio de desalojo por parte de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entorno (URBE).

Jesús Martínez, presidente de la Junta de Vecinos de La Ciénaga, indicó que tienen el mecanismo para sacar a la gente de los lugares de mayor peligro y refugiarlos en los lugares habilitados para esos fines, pero entiende que algún día la situación tiene que cambiar.

Creía que la solución era proyecto Nuevo Domingo Savio anunciado hace más de dos años por el presidente Danilo Medina. Aclara que no se oponen al desalojo, pero si a la forma como se está llevando el proceso y que por eso con frecuencia hacen protestas con encendido de velas y la próxima semana tendrán asambleas para arreciar la lucha por el respeto a los derechos de la gente.

“Este es un proyecto sencillo, lo que pasa es que ningún gobierno ha querido resolverlo, si las autoridades buscan unos terrenos por ahí y hacen viviendas económicas con los servicios básicos esto se puede resolver, pero no les conviene porque cada vez viene una tormenta se llenan los bolsillos justificando ayuda que nunca llegan a la gente”, sostuvo.

Dominga Cuevas, una de las habitantes de La Ciénaga, advirtió que tendrán que matarla junto a los ocho miembros más de su familia porque lo que les quieren dar no les alcanza ni para “comprar un baño”.

“Que traigan nueve cajas el día que venga a desalojar porque si no le dan a uno para comprar en otro lugar, prefiero que me matan aquí y no quedar yo en la calle”, sostuvo.

Margarita Florimón informó que tiene más de 20 años residiendo en el lugar y vive de un pequeño salón y que cuando llueve los clientes no pueden entrar porque el patio y la vivienda se inundan en la parte de atrás.

Calificó de injusto el intento de desalojo que se quiere hacer porque el dinero que les quieren dar no les alcanza para comprar en ningún otro lugar.

“Ellos lo que le dicen a uno que si uno se opone, el desalojo va, es decir que si yo me opongo de nada vale porque el Gobierno dice que si se oponen le tumban la casa encima, es un desalojo chantaje”, dijo.

Para este miércoles la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó nublados frecuentes con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia varias provincias de las regiones: nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza. Informó que sigue la onda tropical y la vaguada que inciden en el país.