$!En Santo Domingo Norte las autoridades municipales están preparadas ante la tormenta Fred

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, informó que ya se activó el Comité de Emergencias que integran instituciones de socorro del municipio para prepararse ante los efectos que podría causar la tormenta tropical Fred.

Se prevé que el fenómeno afecte el territorio nacional la madrugada de este miércoles.

Informó que se están haciendo levantamientos sobre las condiciones de las cañadas y la situación de vulnerabilidad de las personas en conjunto con la Defensa Civil, los Bomberos, el Ministerio de Obras Públicas y Asuntos sociales de la Alcaldía.

Recordó que han hecho un plan de trabajo de manera permanente y aclaró que, aunque la tormenta cause daños, no tienen que desesperarse porque “el que estudia todos los días no tiene que matarse para coger el examen”.

Dijo que se ha hecho un plan de prevención y se tienen identificadas la cantidad de cañadas, cuáles tienen problemas y las zonas más vulnerables del municipio, pero, además, dijo que saben cuales son las decisiones que se deben tomar en los casos de emergencia.

“Ojalá que no venga (la tormenta), pero si viene no nos va a encontrar desprevenido, ya el departamento de ornato con la grúa está cortando los árboles para que no vayan a caer matas que puedan hacer daños, porque la mejor decisión es la preventiva”, señaló.

Guzmán expresó que en sentido general hay que seguir trabajando, porque faltan muchas cosas por hacer y nunca se puede ser conformista y hay que ir mirando el plan que se llevó a la Junta Central Electoral y mediante el mismo hacer lo que se prometió.

El alcalde de Santo Domingo Norte dijo que ha hecho alianza pública privada, la cual ha cooperado mucho con la alcaldía, a tal punto que han llegado a acuerdos para cuando se vaya a hacer una obra, el sector privado pone los materiales y la alcaldía pone la mano de obra.