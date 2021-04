$!En Villa Aura tapan hoyos de las calles con cemento ante descuido de autoridades

Cuenta José González, uno de los residentes en el pequeño sector compuesto en su mayoría por varios edificios, que hace casi dos años la mayoría de las calles fueron asfaltadas, incluso algunas que no lo necesitaban le tiraron una capa asfáltica de nuevo y muchas de las dañadas fueron dejadas así.

Ante la situación, varios de los agujeros han sido tapados con concreto. El trabajo es rústico y es una salida desesperada al problema. Esperan, al menos, que los vehículos no se deterioren tanto al transitar.

“Cuando ellos vinieron a tirar las calles, lo hicieron con muchas de las que estaban buenas y nosotros le decíamos que esas no eran necesarias, pero no nos hacían caso y prometían trabajar todo el sector, pero un día se llevaron todos los equipos y no han vuelto más”. Indicó.