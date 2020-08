$!Escogen a Carlos Guzmán presidente de la Mancomunidad

El alcalde Carlos Guzmán fue electo presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo en una asamblea extraordinaria celebrada en la sede de la Liga Municipal Dominicana (LMD), con la participación de los gobiernos municipales que integran ese organismo.

En la asamblea se decidió que los distritos municipales y municipios de Santo Domingo y San Cristóbal puedan incorporarse como miembro pleno a la Mancomunidad, siempre que lo aprueben sus salas capitulares.

Guzmán llamó a los alcaldes a unificar criterios para lograr los cambios que requieren los ciudadanos de los municipios del Gran Santo Domingo que integran la Mancomunidad.

Dijo que en las alcaldías se ha avanzado, pero que falta mucho ya que las políticas públicas de la Mancomunidad tienen que estar coordinadas.

"Lo que el distrito diseñé afecta a Santo Domingo Norte si no lo hace bien, lo que diseñe Santo Domingo Este si no lo hace bien afecta a Guerra, lo que diseña San Cristóbal si no lo hace bien afecta a Nigua, por eso tenemos que tener un solo lenguaje de comunicación, que la comunicación sea efectiva y pueda tocar todos los rincones", expresó Guzmán.

Como presidente de la entidad el alcalde de Santo Domingo Norte se comprometió a trabajar conjuntamente con todos los alcaldes para así lograr una gran ciudad en Santo Domingo y pidió a cada uno que sean solidarios en cualquier circunstancia que se presente en una de las demarcaciones.

Al presentar su informe de gestión como director ejecutivo, Onofre Rojas señaló que el plan de ordenamiento del Gran Santo Domingo es una apuesta que está contenida en un proyecto que actualmente se está presentando junto a la agencia Andaluza de cooperación para un proyecto con la Unión Europea.

Dijo que se tienen adelantos importantes, como el POT capital y la propuesta de ordenamiento de la circunvalación, además de otros proyectos como los de ciudades inteligentes, ciudades creativas, e incluyentes.

Rojas, quien recibió un reconocimiento por parte de los alcaldes, pidió no desmayar en los esfuerzos por hacer de la Mancomunidad una entidad dinámica para la vida de los territorios, además de una entidad influyente en la República Dominicana y la región.

La alcaldesa del Distrito Nacional dejó claro que es un compromiso del presidente Luis Abinader ofrecer apoyo a las alcaldías sin importar los colores partidarios y dijo que el mandatario tiene el deber de mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Indicó que se ha venido trabajando para que en el presupuesto complementario se incluya una partida para asistir a los cabildos, especialmente porque a cada uno le ha tocado asumir en medio de la más grande tragedia sanitaria que ha vivido el mundo, como es la pandemia del coronavirus.

“Por esa razón, nosotros estamos trabajando los mecanismos para poder apoyar los trabajos que cada uno de nosotros debe hacer con sus munícipes, y la primera gran lucha es seguir con los diferentes programas de atención a nuestra gente. El compromiso de nuestro presidente es mejorar la calidad de vida de la gente, y eso se traduce en un compromiso con cada uno de nosotros”, expresó la alcaldesa de la capital.

En la asamblea se decidió mediante consenso que Waldy Taveras sea el nuevo director ejecutivo de la Mancomunidad, en sustitución de Onofre Rojas, quien pasa a ser asesor de la entidad que agrupa a las alcaldías de Santo Domingo y San Cristóbal.

Además, se escogió a Manuel Jiménez, José Andújar y Fermín Brito como vicepresidente, a Jorge Carela como secretario de actas, Osvaldo Rodríguez secretario general, José Montás es el tesorero, Cristián Encarnación es subsecretario general y Wilson Paniagua y a César Rojas como vocales, mientras que Carolina Mejía fue proclamada como la madrina de la Mancomunidad.

La Mancomunidad del gran Santo Domingo la conforman los ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, así como Guerra, Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brand, La Victoria, Pantoja, San Cristóbal, Haina y Nigua, entre otros.