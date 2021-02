“Estoy pagando el precio por ejercer un periodismo ético”

“Tuve que renunciar, no me respondían los dedos, todos acalambrados y de ahí en adelante ha sido un deterioro progresivo, porque como es degenerativa la artritis, me ha hecho mucho daño en el cuerpo”.

El 2012 fue su último año de periodista asalariado y abandonó las redacciones porque sus dedos, no les permitían tocar el teclado, las manos, que con ellas se ganaba la vida, no le servían para escribir, el dolor era inmenso y algunos de los dedos se fueron encorvando poco a poco y otros se quedaron tiesos.

Vive de la caridad

Se ha manejado sin empleo y prácticamente vive de la caridad de algunos amigos incluidos periodistas sus hijos no pueden hacer mucho porque también son pobres, aunque y algunos le ayudan de acuerdo a sus posibilidades.

Para alimentarse tiene limitaciones y expresa que una vecina le ayuda cuando suelen conseguir para comprar la comida. “Cuando tenemos que cocinar ella viene y me prepara alimentos, me lava los trapitos, barre la casa y así por el estilo, la clave de que yo haya podido llegar hasta este momento yo la apoyo en la solidaridad, no ha habido otra, al yo no poder hacer muchas cosas por mí mismo tengo que la buena voluntad de los otros”.

Afirma que en su tiempo los periodistas ganaban salario mínimo y no alcanzaba para ahorrar y siente que, por actuar ajustado a la ética, no solo se sacrificó él, sino además a sus 11 hijos a los que no pudo darle lo que hubiese querido.

“Yo no pude darle el apoyo que mis hijos necesitaban para liberarlos con la educación y no he podido hacer mucho por ninguno, sino tenerlos vivos y yo sobrevivir con ellos, tu sabes que hay otros caminos para uno desde el periodismo mejorar su diario vivir, pero yo elegí el camino de la solidaridad con mi pueblo, elegí el camino de respetar al pueblo y de no usar el periodismo para beneficiarme yo, sino como un servicio público... estoy pagando el precio y puse mis hijos a sufrir por ello”, dice con expresión de lamentación.

Por la carestía de los medicamentos, además de lo avanzado de la enfermedad, no se médica y tiene que aguantar estoicamente su dolor por lo que su clamor es para que el presidente Luis Abinader le otorgue una pensión y vivir lo que le queda sin tantas limitaciones y dolor.