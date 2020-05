$!Ex funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal niegan dejaran deuda a las actuales autoridades

Los ex consultor jurídico y contralor de la alcaldía de San Cristóbal negaron que la administración de Nelson Guillén haya dejado una deuda superior a 337 millones de pesos como informaron funcionarios de la actual gestión.

Nelson Uribe, ex-contralor y Héctor Mojica, consultor jurídico, al hablar en rueda de prensa a través de la plataforma Zoom, aclararon que los 228 millones de pesos que alegan de deuda en los tribunales, no son tales porque muchos de esos casos están pendiente de fallo.

Uribe dijo que la mayoría de las demandas son desde 2009 hasta 2016, incluyendo la pasada gestión del actual alcalde José Montás.Indicó que muchas de las supuestas deudas carecían de soporte para poder honrarlas y que por eso están en los tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia.

Puso de ejemplo que la compañía recolectora de basura Caribbean Fleet les quería cobrar 49 millones de pesos por el retraso en el pago mensual cuando en realidad la deuda era solo de 21 millones.

Por este caso la Alcaldía fue condena y se alega que en la audiencia no hubo representante de la Alcaldía, pero el ex consultor alega que no se les notificó.

Con relación a la deuda de 75 millones de pesos pendiente con la Tesorería de la Seguridad Social, los ex funcionarios aclararon que la misma se inició en el primer mandato de José Montás y que llegó a la suma de más 6 mil 191 millones de pesos.

Dijeron que gracias a la gestión de la dirección de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), de la que Guillén era dirigente, logró que el Congreso Nacional aprobara una ley que otorgó una amnistía que redujo considerable la deuda, con el compromiso de formar un acuerdo que permita concluir el pago de los 75 millones de pesos a más tardar en el año 2027.

"Es lamentable que en vez de informar correctamente sobre la situación positiva que encontraron en el Ayuntamiento se hayan dedicado a desinformar con el propósito de maltratar la imagen de las pasadas autoridades", expresó Uribe.

Nuevos incumbentes solicitan auditoría

El alcalde de San Cristóbal,José Montás, solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoria a la gestión 2016-2020 del ex alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Nelson Guillén.

La solicitud fue hecha este viernes a través de una carta enviada a Hugo Álvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, tras encontrar irregularidades en los estados financieros de las cuentas del Ayuntamiento.

Se recuerda que esta semana la dirección financiera del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, reveló que esa institución edilicia recibió una deuda ascendente a los 337 millones 308 mil 262 pesos con 54 centavos, de las autoridades salientes.

La licenciada Francis German, directora financiera del cabildo, explicó que la gestión encabezada por Nelson Guillen, dejó un débito pendiente por 75 millones 254 mil 845 pesos por concepto del pago a la Tesorería de la Seguridad Social.