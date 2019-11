$!Extranjeros interesados en adoptar perrito pintado de azul

La fundación de animales ‘Mi Mascota’ informó que el perro que en días pasados aparecía en un video mientras era de pintado de azul, podría ser adoptado por una fundación extranjera.

“Tenemos gente interesada, me escribieron de Puerto Rico y Miami que una persona está gestionando la adopción y me llamó una amiga mía, Miriam. También una fundación llamada Scott me dijeron: Beatrice hay una fundación interesada en adoptarlo. Y yo dije: ‘ojalá que sea cierto’”, expresó la representante de la fundación ’Mi Mascota’, Beatrice Simone.