$!Falta de empatía ciudadana, principal obstáculo de la discapacidad

Los estacionamientos destinados para personas que utilizan sillas de ruedas y que están debidamente señalizados en espacios de la ciudad de Santiago son ocupados con regularidad por quienes no deberían.

El irrespeto a los derechos de la discapacidad no solo se registra en el sector privado. La mayoría de las sedes de instituciones públicas en Santiago no tienen accesibilidad para sillas de ruedas. De igual manera, los locales no cuentan con ascensores y si lo tienen están fuera de servicio, dificultando también el acceso a los adultos mayores.

En la oficina estatal de pensiones y jubilaciones, ubicada en la octava planta del edificio gubernamental Presidente Antonio Guzmán, también conocido como el Huacalito, no hay rampas para personas con sillas de ruedas y el ascensor constantemente está fuera de servicio.

Otros lugares donde no respetan los derechos de las personas con discapacidad en Santiago son el Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, el Gran Teatro del Cibao, así como las instalaciones deportivas.