$!Familiar y vecino creen muerte de mujer en San Cristóbal fue accidente

Familiares y vecinos de una mujer atropellada por su compañero sentimental con un vehículo al frente de su casa, en el sector Lavapiés de San Cristóbal, atribuyeron la muerte a un accidente.

Se trata de la tragedia en la que murió Katherine Rivera, de 31 años, cuando el padre de una de sus hijas daba reversa en una camioneta la noche del pasado miércoles.

Víctor Rivera, primo de la víctima, explicó que en principio tenía dudas de cómo ocurrió la muerte, pero que al hablar con una hija de la fallecida de 13 años, se convenció de que se trató de un accidente. Narró que la camioneta tiene fallos en los frenos.

“Él estaba consciente de que los frenos no servían, incluso, hace como cuatro o cinco días a un motorista aquí en la zona él le iba a dar y el motorista le dijo, ¿ey me vas a chocar? Mientras daba reversa también porque los frenos les fallan, entonces él le dijo al motorista: discúlpame que es que los frenos no sirven, pero siguió en la práctica de andar sin los frenos buenos”, dijo Rivera.

Indicó que dos hijas pequeñas de Rivera caminaban por la acera cuando el padre de una de ellas trataba de estacionarse de reversa y que la madre al ver que iba a chocar las niñas se lanzó para salvarlas, impactando el vehículo en la mujer que supuestamente se desnucó.

Indicó que dialogó con Jonathan Figueroa, el conductor de la camioneta, cuando estaba detenido, y este le dijo que se trató de un accidente, pero el primo tuvo sus reservas y comenzó a investigar por su lado, llegando a la conclusión de que aparentemente no hubo intención de matarlas.

Informó que la pareja no vivía junta, tienen una hija en común y el la visitaba casi a diario y que aunque a veces discutían como en casi todas las relaciones, se llevaban bien. Dijo que Jonathan fue puesto en libertad, aunque la Policía realiza investigaciones.

Por su lado, Víctor Guzmán, vecino de la fallecida de unos 70 años de edad, también manifestó que los hechos indican que se trató de un accidente.

Sostuvo que ella buscaba de sus servicios con frecuencia para que les arreglara cosa como tuberías de agua, problemas en el baño y otros oficios menores que ella no sabía realizar.

Lamentó la muerte porque, según dijo, eran muy buenos amigos y ella le contaba los planes que tenía.

“Era una mujer emprendedora y ella me dijo, Víctor ahora para Nochebuena voy a matar 16 puercos, porque era una mujer trabajadora que tenía sus negocios... yo creo que fue un accidente”, indicó.

El cadáver fue velado en la funeraria Savica del sector Los Nova, en el mismo San Cristóbal y sepultadas la tarde de ayer. Familiares expresaron a la prensa que no querían periodistas en el velatorio, incluso algunas periodistas fueron sacadas del funeral de manera violenta por una de las pariente de la fallecida.