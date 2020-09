$!FEDOMU rechaza cobro de Tesorería a empleados que ganan menos sueldo mínimo

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios(FEDOMU), Anyolino Germosén, consideró imposible que los ayuntamientos puedan pagar la Tesorería de la Seguridad Social de sus empleados en base a un sueldo de 10,000 pesos.

Aclaró que hay empleados que devengan salarios hasta de cuatro mil y cinco mil pesos y sin embargo se les quiere cobrar la Tesorería como si recibieran ingresos de RD$ RD10,000 o más. Dijo que se reunió con el ministro de trabajo, Luis Miguel De Camps al que le planteó el problema.

El funcionario se comprometió a convocar el Consejo Nacional de la Seguridad Social para tratar el tema, pero, Germosén entiende que hay que buscar una solución definitiva al problema, aunque reconoció que algunos ayuntamientos si cumplen con la Tesorería.

“Hay una dificultad, los ayuntamientos no tienen la capacidad económica para pagar el sueldo mínimo de 10,000 pesos, hay un decreto que manda a que el sueldo mínimo de los empleados sea de 10 mil pesos y la Tesorería de la Seguridad quiere cobrar a los ayuntamientos en base a esa cantidad”.

Insistió en que eso no es posible porque la asignación que tienen las alcaldías no alcanza ni para cubrir la nómina, que de acuerdo con la Ley 176-05 debe ser un 25% de su presupuesto dedicado al pago de los empleados.

“Los sueldos de los ayuntamientos, aunque los alcaldes quieran y tengan disponibilidad, no pueden porque no tienen los recursos para apagar esos 10,000 pesos. La misma ley limita a un 25% para nomina, que al final no es un 25% porque de ahí hay que sacar el pago de la Tesorería de la Seguridad Social y el sueldo 13 y el fondo para liquidación de empleados como lo establece la Ley 41-08, que reconoce el tiempo del empleado público y los alcaldes que tenga que cancelar empleado tiene que reconocerle sus derechos”.

Sobre el aumento de la asignación a las alcaldías, el también alcalde de Tamboril, estimó que hay que buscar la forma presupuestaria porque le conviene tanto a las autoridades como a los empleados porque trabajarían más contentos como el caso de los policías municipales, los bomberos, el personal de ofician ay los que trabajan en la calle entre otros.

Manifestó que las alcaldías necesitan más capacidad económica para dar respuesta a los problemas que tienen los munícipes. Dijo que el presidente Luis Abinader ha dado muestra de que es un municipalista y confió en que su administración apoyará a los gobiernos locales.