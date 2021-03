$!Fray Máximo Rodríguez pide apoyo para que el Gobierno saque al país del desorden en que lo encontró

El párroco de la iglesia Las Mercedes, fray Máximo Rodríguez, exhortó al pueblo a que apoye al Gobierno que hace esfuerzos por eliminar la corrupción, la impunidad y sacar al país del desorden en que lo encontró.

El religioso al hablar antes y durante una misa de acción de gracias con motivo del 22 aniversario de Comunidad Digna, dijo que si queremos un mejor país hay que respaldar al presidente Luis Abinader y sus funcionarios.

Llamó a la gente a tener paciencia y ayudar al gobierno porque el presidente solo no puede resolver solo todos los problemas.

Indicó que el gobierno encontró muchas dificultades como la pandemia y el desorden que todo el mundo conoce.

“Parece un gobierno impopular, pero no, se está trabajando para ir levantando la estructura y que la gente viva mejor, pero es que todo está destruido y hay que levantarlo.

“Yo tengo mucha fe y esperanza de si no hay corrupción ni impunidad, vamos a salir a camino y siento que se está queriendo cero corrupción y cero impunidad, estamos sufriendo un poco ahora es como el parto cuando el muchachito quiere salir”.

Confió en que los precios bajen y la gente tenga trabajo al tiempo que llamó a la policía a ajustarse y se trabaje todos juntos.

Por otro lado, el religioso informó que todavía las autoridades no han apresado a la persona que profanó la iglesia Las Mercedes llevándose algunas reliquias y ofrenda.

También se refirió a la vacunación contra el coronavirus, del que dijo, debe organizarse y ubicarse mejor.

Manifestó que hay que esperar con paciencia el turno que corresponde y exhortó a la población a vacunarse porque es el único medio que se tiene para alejar la pandemia.

En la misa de acción de gracia por el 22 aniversario de Comunidad Digna participó su director, Juan Maldonado y José Leonel Cabrera (Neney) ministro encargado de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).