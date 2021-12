$!Fundaciones recolectoras de basura: un pie de amigo en los barrios marginados de la ciudad

A principios del año 2001 se crearon las fundaciones comunitarias en los barrios de la zona norte de la ciudad, por iniciativa de la Programa de Saneamiento Ambiental en los Barrios Marginales de Santo Domingo (Sabamar) que auspiciaba la Unión Europea, con la finalidad de que fueran los propios habitantes que se encargaran de mantener limpio los ríos Ozama e Isabela, las calles y cañadas de esos sectores.

La idea era integrar a la gente en la solución de los problemas medioambientales de sus comunidades, y desde entonces han venido trabajando con los diferentes alcaldes del Distrito Nacional en los programas de recogida de residuos sólidos de la circunscripción 3 y parte de la 2 para evitar, sobre todo, la contaminación con residuos sólidos de ambos ríos.

Con el transcurrir de los años se crearon cinco fundaciones: “Entidad de Saneamiento Comunitaria de Basura” (Escoba), la primera en ser creada; “Fundación Comunitaria de Saneamiento Ambiental de Los Guandules, Guachupita, La Ciénaga y 27 de Febrero (Fucosagucigua 27”); “Fundación de Saneamiento Comunitario” (Funsaco), “Fundación de Saneamiento Ambiental de La Zurza” ( Funsazurza); “Fundación de Desarrollo de La Puya”(Fundemapu) y la Asociación de Fundaciones de Saneamiento por el Reciclaje(Funsarec), entidad que agrupa a todas las fundaciones.

Con altas y bajas se han mantenido haciendo el trabajo e incluso, algunas como se han trasformado en entidades que no solo se limitan a la limpieza del medio ambiente, sino en entidades de desarrollo comunitario como el caso de Escoba que fumigación de los sectores Capotillo y Ensanche Espaillat y la capacitación de jóvenes en cursos técnicos, así como mediadores comunitarios en la solución de conflicto comunitarios.

Esa sola fundación recoge diariamente alrededor de 80 toneladas de residuos sólidos que son depositados en una estación de trasferencia que construyó la Comunidad Europea en el barrio Villas Agrícolas, cerca del mercado de la Duarte para de ahí la Alcaldía trasladarla en volquetas hasta el vertedero de Duquesa.

Por ese trabajo reciben un pago aproximado a los 2.3 millones de pesos mensuales para gastos corrientes, pago de personal, compra y mantenimientos de flotillas de camiones y otros equipos. Aunque las relaciones con las Alcaldía son buenas, según Arístides Arroyo, director ejecutivo de la fundación, en los últimos tiempos han tenido algunas dificultades para tener acceso a crédito debido a que los contratos últimamente son de solo tres meses y las entidades bancarias exigen más tiempo.

“La forma de pago del Ayuntamiento, que no es ágil, no es constante y eso hace que no podamos tener los recursos para reparar los equipos, eso crea una situación de problemas financieros porque no tenemos los recursos para adquirir nuevas flotillas”, actualmente tienen cinco camiones fuera de servicio de nueve.

Tanto en Capotillo como en el Ensanche Espaillat, no solo se mantiene la ruta y frecuencia de los camiones, sino que también se encargan de la limpieza de los imbornales, barrido de calles, limpieza de cañada, mejoría de escaleras.

La situación se repite con las demás fundaciones y en el caso de la Fundación Comunitaria de Saneamiento Ambiental de Los Guandules, Guachupita, La Ciénaga y 27 de Febrero (Fucosagucigua 27) la situación es más difícil.

Andrés Mora Vallejo, presiente de la entidad dice que siguen haciendo el trabajo en los sectores que les corresponden porque conviven con los moradores de esos sectores. “Nosotros vivimos en esos sectores y cualquier tipo de situaciones que se desprenda del mal servicio que nosotros podamos brindar eso trae como consecuencia afectarnos como institución, pero también en lo personal porque somos dirigentes comunitarios”.

Indica que se han reunido varias veces con ejecutivos del proyecto Nuevo Domingo Savio para dialogar sobre el mantenimiento en el programa de recogida de los residuos sólidos de esos sectores, pero que no han tenido la receptividad.

“Nosotros somos un mal necesario porque quiérase o no hay que tomarnos en cuenta para todo, qué es lo que nos molesta un poco, es la poca comunicación que ellos tiene con nosotros, estamos dispuestos en sentarnos en la mesa del diálogo, se escucharon rumores por ahí de que ellos iban a negociar con otras recolectoras de residuos, pero nosotros estamos prestos a librar la batalla”.

El adéndum del contrato que tiene la fundación con la Alcaldía vence el 31 de enero de 2021, se constituyeron comisiones para viabilizar el procedimiento para la firma de un nuevo contrato dijo que están dispuestos a dialogar con la alcaldesa Carolina Mejía a fin de que no haya incertidumbre por parre de las fundaciones de las que dependen los empleos de cientos de familias y el mantenimiento de la higiene de los barrios en donde viven.

“Ningún banco nos quiere prestar a raíz que para el financiamiento nos exigen un contrato y si este estables que tiene de vigencia son solo tres meses, ellos se rehusan otorgar los financiamientos”, antes, durante la gestión del alcalde Roberto Salcedo, los contratos se firmaba por un período de dos años.

La Alcaldía del Distrito Nacional fue consultada al respeto y la Dirección de Aseo Urbano informó que en el caso de la Avenida Paseo del Río, que uniría a Los Guandules con La Ciénaga, la recogida de los residuos estará en manos de la Alcaldía y el interior de los sectores seguirá en manos de la Fundación.

Los dirigentes de las diferentes fundaciones destacan la labor que han realizado y aseguran que la experiencia les demuestra que tienen control de la situación de los residuos sólidos y que por eso no se generan crisis considerables en los barrios de la zona norte, pero que se requieren recursos para adquirir camiones y más que ahora se les exigen camiones compactadores.

Tanto Andrés Mora Vallejo y Arístides Arroyo llamaron a unir esfuerzos para seguir trabajando por el mantenimiento de la limpieza y el desarrollo de los barrios de la zona norte como viene ocurriendo desde el 2001 cuando fueran creadas con visión de mejorar las condiciones de esos sectores carenciados.