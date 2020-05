Gobierno dispone de 220 viviendas para familias que faltan por desalojar de La Ciénaga y Los Guandules

En medio de las áreas recuperadas y donde se construye el parque fluvial y la avenida que bordeará el río, un grupo de 20 personas, escuchó los planteamientos de González Cuadra, previo a repetir a una voz una oración leída por la arquitecta Patricia Cuevas, parte del equipo de URBE.

“Queríamos darle la cara a ustedes, que nos vieran para que lo que le vamos a comunicar lo mediten y mañana vamos a empezar a visitar a todas estas familias para que nos digan su decisión. El presidente de la República, debido al estado de situación de emergencia que se declaró en el país, preocupado por la situación del proyecto Domingo Savio, pero sobre todo por todos ustedes los comunitarios que están aquí, empezamos a pensar cómo podríamos buscarle solución a las 220 familias que quedan por trasladar, le vamos a dar otra opción que va a depender de la preferencia de cada uno de ustedes”, dijo González Cuadra.

Invitó a los posibles beneficiados a que visiten La Nueva Barquita para que los vean y entonces decidan si se quieren ir a vivir para allá o en cambio recibir la indemnización que está contemplada en el proyecto Nuevo Domingo Savio.

Al otro lado de la malla ciclónica los no invitados observaban la reunión debajo de carpas, pero no se enteraron de “la buena nueva” de González Cuadra. Mariela Nicasio es de las que está inconforme con el proceso y dice sentirse engañada porque le obligaron a firmar y ahora vive arrimada en casa de una persona que le facilitó una habitación porque le dieron no les alcanzó para comprar otra vivienda.