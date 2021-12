Gobierno dominicano se le plantó a la CIDH por parturientas haitianas

La Comisión también destacó que los migrantes tienen derecho a la confidencialidad en el marco del acceso a los servicios de salud y atención médica, por lo que no se puede intercambiar información relacionada con la situación migratoria de las pacientes o sus progenitoras con las autoridades migratorias, “así como conducir operativos de control migratorio en hospitales o sus cercanías”.

La CIDH expresó su “preocupación” por las denuncias de expulsiones de las migrantes embarazadas y urgió al Estado a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana; particularmente acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria.

La DGM cuenta con una ambulancia las 24 horas para el traslado de las embarazadas a un centro hospitalario de ser necesario y que se habilitó un presupuesto especial para pagar los gastos de emergencia requeridos, explicó el Mirex. En caso de que una embarazada sea ingresada en un centro de salud, las autoridades no penetran al hospital, aseguró y aseguró que las repatriaciones solo ocurren cuando es médicamente seguro para la madre y la criatura.

Indicó que el gran flujo de migrantes en América requiere de soluciones creativas y novedosas, desde una perspectiva multilateral, con el aporte de los Estados y los organismos internacionales, y aseguró que las normas internacionales sobre migrantes no responden al estado de emergencia migratoria que asedia al mundo.

De inmediao, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) calificó la declaración de la CIDH de “injusta e inoportuna” y afirmó que el país cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares, afirmó, no aplica.

La CIDH llamó a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial a las migrantes haitianas embarazadas.

La República Dominicana rechazó ayer enérgicamente el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que pide al país no expulsar mujeres migrantes embarazadas, posición estatal que concitó el apoyo de partidos políticos y de una amplia base social.

Posiciones políticas

Suero condenó lo que llamó una persecución de la CIDH en contra de la República Dominicana; “los ayudamos, pero no podemos cargar con ellos”.

Sostuvo que las declaraciones de la CIDH no son vinculantes, ni tampoco cualquier decisión a tomar “y que choque con la suprema jerarquía de nuestra Constitución, que establece los fundamentos de la República Dominicana como estado, nación independiente y soberana”.

“¡El Estado dominicano no debe renunciar a ese derecho jamás! Por tanto, nos solidarizamos con la posición externada por el Gobierno a través de la Cancillería”, enfatizó.

Recalcó que el país no puede cargar solo con los problemas de Haití, pues los sistemas sanitarios y de educación dominicanos no están en capacidad de asumir dos naciones.

Senador del PLD y su disensión

“Después de que una ciudadana no importa de dónde sea está en un centro de salud, constituye un acto inhumano sacarla por el hecho de entrar al país de manera irregular”, destacó.

CIDH: países deben proteger a migrantes

Los Estados americanos deben garantizar los derechos humanos de las personas haitianas migrantes a la luz de las “obligaciones” internacionales en materia de asistencia humanitaria, protección, cooperación y solidaridad internacional, afirmó la CIDH en una resolución.

La Comisión destacó que los mecanismos que se apliquen deben partir del principio de igualdad y no discriminación para el disfrute de sus derechos y libertades, que no sean violadas solo por el hecho de estar en contexto de movilidad humanan.

Recomendó a los Estados garantizar el acceso a sus territorios a los solicitantes de asilos, a los refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas niños no acompañados o separados de sus familias, entre otras.

“Los Estados deben considerar la implementación de medidas como la flexibilización de visas, requisitos migratorios y documentación necesaria exigida para su trámite. Asimismo, deben tener en cuenta los estándares sobre no rechazo en frontera, la prohibición de expulsiones colectivas, la no sanción por ingreso o permanencia irregular, y la no detención migratoria”, detalló.

Además, establecer mecanismos de cooperación que tomen en cuenta las dificultades de los migrantes haitianos para la obtención de documentos, certificados y declaraciones en el país de origen, para prevenir y abordar la situación de riesgo de apatridia y para garantizar el pleno acceso y goce efectivo de los derechos humanos.

Para evitar este riesgo los Estados, agregó, deben registrar los nacimientos ocurridos en sus territorios y expedir documentación que acredite la identidad del bebé, con independencia de la condición migratoria de sus padres haitianos en ese país.

La Comisión afirmó que, si el niño naciera y fuera apátrida, “tiene derecho” a la nacionalidad del Estado en el que nació.