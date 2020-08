$!Gobierno hace levantamiento sobre daños en cañada de Los Ríos

La Comisión Presidencial del Apoyo al Desarrollo Barrial inició un proceso de levantamiento de informaciones de las familias afectadas por la crecida de la cañada de Los Ríos a fin de auxiliarla ante la situación en que viven.

Una comisión integrada por los señores Augusto Pérez Sánchez y Elba López verificó la situación y se reunió con dirigentes de la junta de vecinos y de la iglesia evangélica con la finalidad de concretar las acciones a realizar.

Pérez Sánchez dijo que por instrucciones del director de la Comisión Presidencial del Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Domingo Rojas y atendiendo el compromiso del presidente Luis Abinader, se hizo un levantamiento para tomar acciones.

“Identificamos las familias damnificadas que están alojadas y a partir de ahí definir metodológica de ayuda dirigida y focalizada, ubicar a los ocupantes de vivienda, en alianza con el INVI, reparar o construir las viviendas”, dijo.

Samuel Diaz, presidente de la Junta de Vecinos Padre y Amigos, informó que unas 10 familias quedaron sin viviendas porque las suyas fueron afectadas por la crecida de la cañada. Parte de ellas están en dos iglesias evangélicas y otras en casa de familiares y vecinos.

Saludó la iniciativa del Gobierno de hacer el levantamiento para buscar una solución al problema de manera integral.” Esa comisión conjunta llegaría a donde tiene que llegar para que todo salga bien”, sostuvo.

En cambio, el pastor Nelson Arias Cavada, quien se autodefinió como el coordinador de la comisión, informó que lo primero que se hizo fue ubicar a las familias y que ahora hay que buscar una solución porque no pueden seguir viviendo en las actuales condiciones por el tema del coronavirus.

Dijo confiar en las palabras del presidente Luis Abinader , que al momento de visitar el lugar, luego de los daños causados por la cañada, prometió ayudar a los afectados.

“Es asunto urgente, no pueden seguir en las iglesias, no le vamos a hacer presión al Gobierno, creo en la palabra del presidente, nadie quiere presionar al gobierno estamos dando los pasos correspondientes de cómo socorrer a la gente, esto no es político”, indicó.

Mientras tanto equipos pesados como grúa y personal trabajan en la construcción del sistema de alcantarillado para canalizar la cañada como lo venía haciendo la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo desde antes de la tormenta Laura.